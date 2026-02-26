Tojáshéjakon lépdelnek Brüsszelben a magyar választások miatt, politikai alkut köthetnek Orbán Viktorral

Az Európai Unió vezetői informális megoldást keresnek arra, miként lehetne lehetőséget adni Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek arra, hogy arcvesztés nélkül hátráljon ki az Ukrajnának szánt uniós források blokkolásából – erről három uniós diplomata számolt be a Politicónak.
A háttérben az áll, hogy Magyarország vétója veszélyezteti a 90 milliárd eurós, Ukrajna háborús finanszírozását szolgáló hitelcsomagot, valamint a 20. szankciós csomagot. Mint ismert, múlt pénteken jelentette be a magyar kormány, hogy megvétózza a decemberi csúcson már jóváhagyott tervet, amíg a Barátság kőolajvezetéken nem indulnak újra az olajszállítások. A lépés azért is okozott felháborodást, mert a közös hitelfelvétel erősített együttműködéssel ment át a tagállamok, így Magyarország, Csehország és Szlovákia nem vesz részt a támogatásban.
A Politicónak nyilatkozó uniós diplomaták szerint Brüsszel igyekszik elkerülni egy nyílt jogi konfliktust Budapesttel, és inkább politikai kompromisszumot keres.
A lehetséges „kimenekítési út” a Barátság (Druzhba) kőolajvezeték ügyéhez kapcsolódhat. A vezetéket a múlt hónapban érte egy orosz dróntámadás Ukrajna területén. Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák kormányfők azt állítják, hogy a vezeték már működőképes, de Kijev nem ad engedélyt az olajszállítások elindítására. Az ukrán hatóságok viszont állítják, még nem üzemképes a vezeték, dolgoznak a javításon.
Egy a brüsszeli lapnak nyilatkozó, a tárgyalásokra rálátó diplomata szerint a vezeték ügye inkább politikai indok, mintsem technikai akadály, de „győzelemre” van szükség a magyar kormányfő számára.
A magyar vétó időzítése több szempontból is érzékeny, mivel Ukrajna pénzügyi tartalékai a becslések szerint áprilisra kimerülhetnek, továbbá Magyarországon ugyanebben a hónapban parlamenti választásokat tartanak. Az uniós vezetők attól tartanak, hogy egy esetleges jogi eljárás – például az uniós szerződés 7. cikke szerinti mechanizmus, amely akár a tagállami szavazati jog felfüggesztéséhez is vezethet – belpolitikai kampánytémává válhat Magyarországon. Bár António Costa, az Európai Tanács elnöke levélben figyelmeztette Orbánt
az őszinte együttműködés elvének megsértésére, több diplomata szerint jelenleg nincs politikai realitása a jogi eszközök bevetésének.
A tárgyalásokon inkább egy olyan politikai nyilatkozat lehetősége merült fel, amelyben az EU vezetői ígéretet tennének a Barátság vezeték helyreállításának támogatására. Két diplomata szerint egy „papír”, amely rögzíti az olajszállítás újraindításának szándékát, elegendő lehetne Budapest számára a vétó feladásához. Hasonló megoldás született 2025 októberében Szlovákia esetében is, amikor Pozsony a közös zárónyilatkozatba foglalt, orosz energiaellátásra vonatkozó garanciák után vonta vissza vétóját az orosz gáz kivezetésével kapcsolatban, amelyet aztán 2026 januárjában meg is szavaztak a tagállamok.
Alternatív javaslatként felmerült az Ukrajnában található vezetékszakasz uniós ellenőrzése is, hogy tisztázzák a károk mértékét, de ehhez az ukrán hatóságok hozzájárulása szükséges, mivel kiemelten védett létesítményről van szó.
Továbbá Kaja Kallas külügyi főképviselő ismét napirendre hozta az Oroszországtól befagyasztott uniós eszközök felhasználásának lehetőségét, amelyet Svédország támogatna, ugyanakkor több tagállami diplomata ezt nem tartja reális opciónak. A jelenlegi állás szerint a tagállamok többsége a december 18-án elfogadott politikai megállapodás betartását szorgalmazza, és rövid távon inkább politikai, mint jogi megoldásban gondolkodik.
A magyar olajellátás biztosítása miatt viszont már nem kell aggódni: a horvát Janaf már tegnap közölte, hogy megkezdődött az Adria-vezeték feltöltése nem orosz olajjal, amelyet a Mol százhalombattai és pozsonyi finomítójába szállítanak. Az ellátás folyamatos, már több tankert megrendelt a magyar olajtársaság, amelyekből a betöltés ütemezetten halad.
Címlapkép forrása: EU
Elképesztő tempót diktál Ukrajna: kilométereken át épül a különleges védvonal az oroszok ellen
Olcsó, de a jelek szerint működik.
Óriási energiakincsen ül Magyarország, a kormány mégsem számol vele
Rengeteg áramot lehetne földhőből termelni.
Mészárlást tart az AI a tőzsdén: hol van biztonságban a pénzünk?
Senki se menekül?
A nagy átverés: miért esnek az amerikai kötvényhozamok?
A részvényesek keze van a dologban.
150 ezer forintos többletjuttatást kapnak a pedagógusok Magyarországon
Hivatalosan is bejelentették.
Fordulat a rakétaversenyben: jön a HAVOC, ez lehet Amerika új szuperfegyvere
Az űrből is kilőhető.
Azonnal lépett Trump a történelmi beszéld után - Itt van a bejelentés, nagy pofont kapott Amerika ellensége
Folyamatos a nyomásgyakorlás.
Nem kell kommunizmus a futballba
Korlátozni akarja az UEFA és az angol futballszövetség is a gazdagabb klubokat. Pedig a korlátozás nemcsak lehetetlen, de értelmetlen és káros is: a modern futballban... The post Nem kell kommuniz
Államtagadó ideológiákkal kapcsolatos jogellenes adatkezelés
Érdekes ügyben hozott elmarasztaló határozatot és szabott ki bírságot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). Már a határozat címe is figyelemre méltó: "Államtag
Bitcoin: jön az összeomlás éve?
Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi
Bértranszparencia az EU-ban: miért stratégiai kérdés a vállalatirányítás számára?
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2023/970 irányelve, azaz az EU bértranszparencia irányelve az "egyenlő munkáért egyenlő bér" elvének érvényesítését kívánja megerősíteni, elsősor
Elérkezett a megahőszivattyúk kora?
A fűtési és hűtési szektor ma a globális energiafogyasztás közel 50%-áért felel, de a megahőszivattyúk valódi fordulópontot hozhatnak a távfűtésben.
Beszél a jegybank - de ki hallja meg a közösségi médiában?
A jegybankok egyre intenzívebben használják a közösségi médiát kommunikációs célokra. A kulcskérdés az, hogy akit eddig sem érdekelt a monetáris politika, azt vajon el lehet-e érni az Insta
Megérkezett a 10 éves futamidő a személyi kölcsönöknél: csapda vagy mentőöv az igénylőknek?
A K&H Banknál 8-ról 10 évre, az MBH Banknál pedig 7-ről 8 évre emelkedett a szabad felhasználású személyi kölcsönöknél elérhető maximális futamidő. Az első ránézésre egyszerűnek
Populista félelemkeltés vagy valós kockázat? Állami megfigyelés a digitális jegybankpénzeken keresztül
A digitális jegybankpénzek körüli vita ma már nem technológiai, hanem értékalapú kérdés: a hatékonyság és az adatvédelem közötti egyensúlyról szól.
Április 12. piros zászlós nap lesz a piacok számára
Forintárfolyam: mekkora súllyal esik latba a választás?
Itt a pénzeső: most lesz érdemes félretenni
A magyarok kedvenc időszaka ismét elérkezett.
Rég volt ilyen erős éve a Molnak: meddig tarthat ki a lendület?
A számok a jövőről is mesélnek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.