Tojáshéjakon lépdelnek Brüsszelben a magyar választások miatt, politikai alkut köthetnek Orbán Viktorral

Keménykedés helyett az Európai Unió vezetői politikai megoldást keresnek arra, hogy Orbán Viktor visszavonja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel és a 20. szankciós csomag blokkolását, miközben elkerülnék a nyílt jogi konfliktust a magyar miniszterelnökkel – értesült a Politico több uniós diplomatától. A magyar kormány a Barátság kőolajvezeték helyreállításához köti a vétó feladását, noha a közös hitelfelvétel megerősített együttműködéssel már átment a tagállamokon, és Budapest nem is vesz részt a finanszírozásban. Brüsszelben ezért egy, az olajszállítás újraindítását rögzítő politikai nyilatkozat lehetőségét vizsgálják, miközben Ukrajna pénzügyi tartalékai a becslések szerint áprilisra kimerülhetnek, Magyarországon pedig ugyanebben a hónapban választásokat tartanak, ami még kényesebbé teszi a vitát.

Az Európai Unió vezetői informális megoldást keresnek arra, miként lehetne lehetőséget adni Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek arra, hogy arcvesztés nélkül hátráljon ki az Ukrajnának szánt uniós források blokkolásából – erről három uniós diplomata számolt be a Politicónak.

A háttérben az áll, hogy Magyarország vétója veszélyezteti a 90 milliárd eurós, Ukrajna háborús finanszírozását szolgáló hitelcsomagot, valamint a 20. szankciós csomagot. Mint ismert, múlt pénteken jelentette be a magyar kormány, hogy megvétózza a decemberi csúcson már jóváhagyott tervet, amíg a Barátság kőolajvezetéken nem indulnak újra az olajszállítások. A lépés azért is okozott felháborodást, mert a közös hitelfelvétel erősített együttműködéssel ment át a tagállamok, így Magyarország, Csehország és Szlovákia nem vesz részt a támogatásban.

A Politicónak nyilatkozó uniós diplomaták szerint Brüsszel igyekszik elkerülni egy nyílt jogi konfliktust Budapesttel, és inkább politikai kompromisszumot keres.

A lehetséges „kimenekítési út” a Barátság (Druzhba) kőolajvezeték ügyéhez kapcsolódhat. A vezetéket a múlt hónapban érte egy orosz dróntámadás Ukrajna területén. Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák kormányfők azt állítják, hogy a vezeték már működőképes, de Kijev nem ad engedélyt az olajszállítások elindítására. Az ukrán hatóságok viszont állítják, még nem üzemképes a vezeték, dolgoznak a javításon.

Egy a brüsszeli lapnak nyilatkozó, a tárgyalásokra rálátó diplomata szerint a vezeték ügye inkább politikai indok, mintsem technikai akadály, de „győzelemre” van szükség a magyar kormányfő számára.

A magyar vétó időzítése több szempontból is érzékeny, mivel Ukrajna pénzügyi tartalékai a becslések szerint áprilisra kimerülhetnek, továbbá Magyarországon ugyanebben a hónapban parlamenti választásokat tartanak. Az uniós vezetők attól tartanak, hogy egy esetleges jogi eljárás – például az uniós szerződés 7. cikke szerinti mechanizmus, amely akár a tagállami szavazati jog felfüggesztéséhez is vezethet – belpolitikai kampánytémává válhat Magyarországon. Bár António Costa, az Európai Tanács elnöke levélben figyelmeztette Orbánt

az őszinte együttműködés elvének megsértésére, több diplomata szerint jelenleg nincs politikai realitása a jogi eszközök bevetésének.

A tárgyalásokon inkább egy olyan politikai nyilatkozat lehetősége merült fel, amelyben az EU vezetői ígéretet tennének a Barátság vezeték helyreállításának támogatására. Két diplomata szerint egy „papír”, amely rögzíti az olajszállítás újraindításának szándékát, elegendő lehetne Budapest számára a vétó feladásához. Hasonló megoldás született 2025 októberében Szlovákia esetében is, amikor Pozsony a közös zárónyilatkozatba foglalt, orosz energiaellátásra vonatkozó garanciák után vonta vissza vétóját az orosz gáz kivezetésével kapcsolatban, amelyet aztán 2026 januárjában meg is szavaztak a tagállamok.

Alternatív javaslatként felmerült az Ukrajnában található vezetékszakasz uniós ellenőrzése is, hogy tisztázzák a károk mértékét, de ehhez az ukrán hatóságok hozzájárulása szükséges, mivel kiemelten védett létesítményről van szó.

Továbbá Kaja Kallas külügyi főképviselő ismét napirendre hozta az Oroszországtól befagyasztott uniós eszközök felhasználásának lehetőségét, amelyet Svédország támogatna, ugyanakkor több tagállami diplomata ezt nem tartja reális opciónak. A jelenlegi állás szerint a tagállamok többsége a december 18-án elfogadott politikai megállapodás betartását szorgalmazza, és rövid távon inkább politikai, mint jogi megoldásban gondolkodik.

A magyar olajellátás biztosítása miatt viszont már nem kell aggódni: a horvát Janaf már tegnap közölte, hogy megkezdődött az Adria-vezeték feltöltése nem orosz olajjal, amelyet a Mol százhalombattai és pozsonyi finomítójába szállítanak. Az ellátás folyamatos, már több tankert megrendelt a magyar olajtársaság, amelyekből a betöltés ütemezetten halad.

