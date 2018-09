Cáfol a Pénzügyminisztérium: nem kérünk vissza EU-támogatásokat az önkormányzatoktól

Az államháztartásról szóló törvény előírja, hogy a - többek között - helyi önkormányzatok által elnyert, 100 millió forintot meghaladó összegű uniós források kifizetése csak az adott település Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára történhet. A hatályos szabályozás szerint a korábban kereskedelmi banki számlára kiutalt, még fel nem használt uniós forrásokat is be kell 2018. szeptember 30-ig utalni a település Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára, ha a megítélt támogatás összege meghaladja az ötvenmillió forintot és az adott projekt nem zárul le 2018. október 31-éig. Az önkormányzatok mozgásterét, a számukra megítélt források felhasználási jogosultságát egyáltalán nem csökkenti a kincstári számlára történő átvezetés. Tehát arról sincs szó, hogy a már kifizetett uniós forrásokat "visszavenné" a kormány az érintett településektől.

A lényeg: azokat az uniós támogatási előlegeket kell vissza- (pontosabban át-) utalniuk az önkormányzatoknak egy Magyar Államkincstárnál vezetett számlára, amelyeket korábban normál kereskedelmi banki számlára kaptak és még nem használták fel, illetve ha az előleg a jogszabályi 50 millió forintos korlát feletti. Emiatt a Pénzügyminisztérium cáfolta a reggeli lapértesülés üzenetét és azt hangsúlyozta, hogy a már megítélt források továbbra is a települések rendelkezésére állnak, csupán a számla vezetője változik. Ez azonban azzal a lényeges következménnyel jár, hogy a kincstári körön belülre kerül a már korábban kiutalt támogatási előleg (kereskedelmi banki számláról MÁK-számlára), ez pedig így már igenis segít abban, hogy faragjon a magasra futott államháztartási pénzforgalmi deficiten.A reggeli lapjelentést még úgy lehetett érteni, hogy az önkormányzatok egyébként is kincstári számlára kiutalt támogatási előlegének 50 millió forint feletti részét "kéri vissza" most a MÁK (ami ahogy rámutattunk: semmit sem faragna a pénzforgalmi deficiten), de a PM közleménye szerint nem erről van szó.