Húsba vágóan korlátozná a kormány és Brüsszel is az EU-pénzek itthoni elköltését

Két irányból is korlátoznák a 2021-2027-es pénzfelhasználást

Mire készül a kormány?

a kormány a 2021-2027 programozási időszak sikeres végrehajtása érdekében:

egyetért azzal, hogy a forráselosztási mechanizmus felülvizsgálata és új eszközök kidolgozása szükséges

felkérte az illetékeseket (elsősorban Palkovics László innovációs és technológiai minisztert), hogy az itthoni szakmai egyeztetések és a sikeres nemzetközi példák figyelembevételével tegyenek javaslatot a feltételesen visszatérítendő támogatások keretrendszerének kialakítására

egyetért azzal, hogy az adminisztratív terhek csökkentése érdekében ki kell terjeszteni az egyszerűsített elszámolási módszerek alkalmazását és ennek kapcsán felkéri az illetékes minisztert, hogy dolgozza ki az egyszerűsített elszámolási módszerek alkalmazásának kiterjesztéséhez szükséges módszertant

"egyetért azzal, hogy az európai uniós forrásból támogatott, közvetlen vagy többségi állami vagy önkormányzati tulajdonon megvalósítandó infrastrukturális beruházások esetén a projektek elszámolható összköltségéhez, támogatási összegéhez vagy más szemponthoz kötött független értékelemzés alkalmazásának bevezetése szükséges "

" a fent jelzett, független értékelemzés kapcsán felkérte az illetékes minisztert, hogy vizsgálja meg "a független értékelemzés alkalmazása bevezetésének végrehajtási feltételrendszerét, és erről készítsen jelentést a Kormány számára, figyelemmel az állami magasépítési beruházások megvalósítására vonatkozó jogszabályi környezetre is". (Utóbbi arra utal, hogy a 700 millió forint feletti állami/önkormányzati magasépítési projekteket lényegében egy központosított szervezetre bízták, kivéve az önkormányzatok "kezéből" a tervezést, a koordinációt és a végrehajtást, illetve ezzel igyekszik a kormány megakadályozni a projektek folytonos drágulását, a költségtúllépéseket.).

a fent jelzett értékelemzés kapcsán meg kell vizsgálni annak a "2021-2027 programozási időszakra történő bevezetésének szabályozási feltételeit"

felkérte az illetékes minisztert, hogy "vizsgálja meg a 2014-2020 programozási időszakban a többlet-kötelezettségvállalások vagy a visszahulló források terhére pilot felhívás (a továbbiakban: pilot felhívás) indításának jogszabályi feltételeit , és - ha szükséges - tegyen javaslatot az érintett jogszabályok módosítására".

, és - ha szükséges - tegyen javaslatot az érintett jogszabályok módosítására". egy másik pontban felkérték az illetékeseket arra, hogy "vizsgálják meg pilot felhívás indításának lehetőségét a feltételesen visszatérítendő támogatási forma alkalmazásával", majd arra is felkérték őket, hogy "a vizsgálat eredményére tekintettel gondoskodjanak pilot felhívás megindításáról a feltételesen visszatérítendő támogatási forma alkalmazásával". Továbbá arra is felkérték őket, hogy ezen pilot felhívások "lebonyolítása során szerzett tapasztalatok felhasználásával gondoskodjanak a 2021-2027 programozási időszakban megvalósítandó felhívások, projektek kidolgozása megkezdéséről".

Mire készül Brüsszel?

a Bizottság eszmecserét indított a tagállami beruházási kihívásokról és prioritásokról, valamint előzetes elképzeléseket vázolt fel arra vonatkozóan, hogy az uniós alapok, különösen a kohéziós politikai alapok hogyan segíthetik a tagországokat a következő, 2021-2027-es költségvetési időszakban

Amint megírtuk: egy közelmúltbeli kormánydöntéssel már hivatalosan is elindult a 2021-2027-es uniós ciklusra való felkészülés, a napokban pedig egy másik kormányhatározat jelent meg, amely Ez nyilván azon a vonalon való továbbhaladást jelenti, miszerint a nagyobb értékű állami/önkormányzati hátterű magasépítési projektek tervezését és végrehajtását egy állami koordináló szerv hatáskörébe utalják, Emellett az is "felforgatónak" tűnik, hogy a következő uniós ciklusban (ilyen Magyarországon még nem létezik), amelyhez a mostani ciklusból hátralévő időszak lenne egyfajta tesztidőszak. A fentivel párhuzamosan szerdán tette közzé az Európai Bizottság a Magyarországról szóló országjelentését (erről bővebben itt írtunk ), amely Mégpedig azt, hogy a feltárt versenyképességi problémák és a szociális pillér végrehajtásával kapcsolatos kihívások alapján a Bizottság szakértői szerint (pontosabban a Kohéziós Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap Plusz forrásait). A gyakorlatban azonban mégiscsak valami hasonlóról van szó, hiszen a forráselosztást szabályozó Partnerségi Megállapodást és Operatív Programokat, hogy azok "gond nélkül" átmenjenek a brüsszeli apparátuson is. Úgy tudjuk egyébként, hogy az előzetes egyeztetések során a magyar hatóságok többek között azt jelezték: a (közlekedési) fizikai infrastruktúra-fejlesztésekre szeretnének jelentős erőforrásokat szánni (az első tematikus cél keretében), míg Ilyen értelemben tehát ezekkel a látszólag lazának tűnő keretekkel igyekszik terelni a Bizottság a magyar hatóságokat abban, hogy hogyan tervezzék a forrásfelhasználást. Másrészt persze, hiszen leghamarabb idén ősszel fogadhatják el a tagállami vezetők a költségvetési főszámokat és mire a forrásfelhasználás részletszabályai kitisztázódnak és az Operatív Programok tervezése befejeződik, illetve azt jóváhagyják Brüsszelben, már bőven 2020-at fogunk írni. Minél hamarabb minél tisztábbak tehát a tagállamok számára is a forrásfelhasználási célok és szempontok, annál gyorsabb lehet a tervezés - ez lehet a Bizottság fő motivációja amögött, hogy előjött ezekkel a szempontokkal már az Európai Szemeszter februári csomagjában az országjelentésekben. "A Kormány 1064/2019. (II. 25.) Korm. határozata a 2021-2027 programozási időszakra való felkészülés keretében új forráselosztási eszközök kidolgozásáról" című kormányhatározata a minap jelent meg és A szerdán kiadott 70 oldalas magyarországi országjelentés 58-62. oldalain egy új fejezet szerepel, amelyben - fogalmaz a magyar nyelvű összefoglaló hírlevél. (a mostani ciklusban eddig kb. 45-50%-os lehetett). A Bizottság azt igyekezett felvázolni, hogy a gazdaságpolitikai kereteken belül a beruházási prioritásokat hogyan célszerű meghatározni az egyes tagállamokban - főleg amiatt, hogy EU-szerte még mindig alacsonyabb a beruházási ráta, mint a válságot megelőző időszak átlag.

Igaz azonban az is, hogyés a 2018-as érték bőven 20% feletti, amivel a harmadik legmagasabb volt a tagállamok között.

új fókusz tükröződik az országjelentések szövegében és a hozzájuk csatolt új mellékletben, mely a jövőbeli uniós kohéziós politikai alapok forrásainak lehetséges felhasználását vázolja fel

A beruházási ráta fenntartható és okos módon történő emelése, mint- fogalmaz a Bizottság magyar nyelvű összefoglalója.Maga, hogy mi is az egyik leginkább széles kihatású probléma a magyar gazdaságban, amelynek kezelésére a héten az MNB és a kormány által bejelentett versenyképességi csomagok is intenzíven céloznak:A munkatermelékenységet viszont nem könnyű, ezért a 2021-2027-es források felhasználásának tervezésénél is figyelembe kell venni ezt a komplex megoldásokkal kezelhető kihívást. (További látványos ábrákat az országjelentést taglaló külön anyagunkban mutattunk be .)

Az okosabb, innovatívabb Európa és ipari átalakulás tematikus célnál a kutatásfejlesztési és innovációs infrastruktúrát, humánkapacitást, illetve a fejlett technológiák fokozott átvételét javasolják, emellett az digitalizáció elterjesztését a magánszemélyek és cégek körében. A kkv-k körében is fokozottan szorgalmazza a Bizottság a versenyképes működést segítő megoldásokat, illetve olyan tudás elterjesztését, amely az ipari átalakulást és a vállalkozóvá válást segíti.

Az országjelentés új fejezete a 2017-2027-es uniós költségvetés öt tematikus célja köré rendezve számos szempontot, utalást tesz arra, hogy a magyar hatóságoknak milyen keretek mentén, milyen hangsúlyokkal kell összeállítania a források elosztásának alapvető anyagát (Partnerségi Megállapodás) és az azokból kialakuló Operatív Programokat ahhoz, hogy azokat a Bizottság "gond nélkül" el is tudja fogadni.Az öt fő tematikus célkitűzéshez illő fejlesztések mellett a Bizottság szakértői általánosságban azt is sürgetik, hogy a magyar hatóságok a 2021-2027-es ciklus kereteinek kialakításakor