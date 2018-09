Kiszámolták: Magyarország bukná a legtöbbet, ha összeomlana az EU, vagy kilépne belőle

Kezdjük a legfőbb számokkal!

Magyarország számára tehát rendkívül értékes az uniós közös piaci, illetve 2008 óta a határellenőrzés nélküli Schengeni-övezeti tagság, de a jóléti hatásokat tovább növelné, ha Magyarország belépne az euróövezetbe is.

A fenti számok mind csak a félkész termékekkel együtt nézett áruforgalom alapján adódó jóléti hatások, amelyekre áttételesen nyilván hatott valamennyire a közös piac többi vívmánya, illetve a csatlakozásunk óta beáramlott temérdek EU-pénz is (ami jelentős importvonzattal és a felépülő kapacitások nyomán export következményekkel is járt). Ha viszont ezeket a tényezőket is alaposan tudta volna modellezni az egyébként is komplex tanulmány, akkor az EU-tagság kimutatott jóléti hatásai még nagyobbak lennének Magyarország és a többi ország esetén is.

A fentiekből világos: beágyazottsága miatt a magyar gazdaság minden tagállam gazdaságánál jelentősebb jóléti veszteséggel nézne szembe, ha bármilyen ok miatt az EU-integráció visszafelé indulna el, vagy ha (ahogy az itthon időnként felvetődik a politikai közbeszédben) az ország kilépne a közösségből.

Mekkora a közös piac értéke?

például "csak" egy normál szabadkereskedelmi övezetet alkottak volna, ami csak a vámok csökkentéséről/lebontásáról szólt volna,

vagy semmilyen integrációba sem léptek volna, azaz a normál WTO-tagság alapszabályát tartották volna csak be (az egyik kereskedelmi partner országnak megadott legnagyobb kedvezményeket minden más országnak is automatikusan meg kell adniuk).

Veszélyben az EU-integráció

Fontos persze hangsúlyozni azt is, hogy az EU jövőjéről szóló viták Magyarországon és külföldön sem közvetlenül az egységes piac/Schengen megtartásáról, vagy feladásáról szólnak, ezeket a vívmányokat a magyar kormány is előnyösnek tartja.

Felpörgeti a többi taggal folytatott kereskedelmet az EU-tagság

Amint láthatjuk: Magyarország teljes áruimportja 52%-kal magasabb az uniós tagság hatására annál, mintha csak szabadkereskedelmi övezetet alkotna a többi tagállammal és ez az importnövekedés a negyedik legnagyobb az összes tagállam között.

Mivel Nagy-Britannia 40 évnyi tagság után fordít hátat az EU-nak és máshol is sokan az integráció visszafordítását pedzegetik, a minap pedig az EU összeomlásával riogatott a volt svéd miniszterelnök,A Bank de France által áprilisban kiadott tanulmány szerzői elsőként azt vizsgálták a modelljükben, hogy az Európai Unió és egyik legfőbb integrációs vívmánya, a közös piac, mekkora többlet kereskedelmi forgalmat és ezáltal jóléti hatást váltott ki az egyes országokban a közös piac 1993-as elindulása óta. Ezután tényellentétes hatásvizsgálatokkal azt is górcső alá vették, hogy ezen jóléti hatásokhoz képest mi lett volna akkor, ha a közösség tagjai az integráció alacsonyabb fokait választották volna, azaz, továbbá az ellenőrzés nélküli határátlépést lehetővé tevő Schengeni-övezetnek, illetve az Európai Bíróság egységes jogi felügyeletének. Amint alább láthatjuk, együttesen nagyon nagy ezeknek a vívmányoknak az értéke.A britek 2016-ban az EU-ból való kilépés mellett döntöttek, és ezzel párhuzamosan(a tagállami szuverenitás további feladása, a közös gazdasági és pénzügyi felügyelet, illetve közös költségvetés, idővel a politikai unió)Akik utóbbi mellett érvelnek (mint például a magyar kormány), az erősebb nemzetállamokra és az otthon tartott döntési kompetenciákra hivatkoznak annak érdekében, hogy az egyes tagállamok a gyorsan változó időkben is hatékonyan tudjanak "lavírozni".Az elmúlt években a menekültválságra adott olykor durva válaszlépések, a tagállamok közötti belső határellenőrzések időszakos visszaállítása például az osztrák-magyar határon, hiszen a britek jórészt az emberek (munkavállalók) szabad áramlásának megakadályozása érdekében tartották meg a népszavazást az EU-kilépésről, és azóta is arról alkudoznak a kilépési tárgyalásokon, hogy hátha szemezgetni tudnak a közös piac négy szabadságjoga közül (az emberek és a szolgáltatások szabad áramlásából nem kérnek, de az áruk szabad áramlásából már igen). Látható tehát, hogy veszélyben van az EU-integráció mostani foka is, a visszalépés benne van a levegőben és a tanulmány szerzői éppen emiatt vizsgálták meg újra, hogy milyenek lennének az EU összeomlásának lehetséges gazdasági hatásai, a nem európai lét költségei.A viták inkább egyéb kérdésekről, a döntési kompetenciákról, a tagállamok szuverenitásának fokáról szólnak. Mivel azonban ezek messzire vezető kérdések, így igenis magukban hordozzák az integrációban való visszalépés veszélyét is és éppen ezért ad érdekes betekintést a tanulmány a "mi lenne, ha" című kérdések válaszaiba, az EU összeomlásának, vagy az abból való egyoldalú kilépés drasztikus következményeibe.A mostani tanulmány egy 1988-ban készített anyag frissítése és míg akkoriban előre próbálták becsülni az 1993-tól felállt közös piac várható hatásait, a mostani elemzés már visszatekintő jellegű és tényadatokra épül (figyelembe veszi, hogy ki mikor lépett be az EU-ba és a Schengeni-övezetbe, illetve hogyan alakultak a külkereskedelmi számai). Ezáltal pedig tényellentétes vizsgálatokkal arra is választ ad, hogy, azaz ha csak szabadkereskedelmi övezetet alkottak volna a tagállamok, vagy a normál WTO-tagság szintjén rekedtek volna meg.Az alábbi ábra arra mutat rá, hogy ezek közül már a szabadkereskedelmi övezeti forgatókönyvhöz képest is(félkész termékekkel együtt) a közös piac nyomán,A tanulmány többször is kiemeli a kelet-közép-európai térség országait, illetve konkrétan Magyarországot, amelyek láthatóan kiugróan profitáltak a 2004-es uniós csatlakozás óta a közös piacból, illetve 2008 óta a Schengeni-tagságból a földrajzi elhelyezkedésük, a gazdaságuk szerkezete és nyitottsága miatt.Az 52% úgy jön össze, hogy a többi tagállamból származó magyar import 114%-kal magasabb az EU tagjaként, mintha csak szabadkereskedelmi övezet tagjai lennénk, közben viszont az EU-n kívüli államokból most 14%-kal kisebb az importunk, mintha szabadkereskedelmi övezetként működnénk együtt. Ezek a magyar importváltozási mértékek egyébként nem térnek el érdemben az EU átlagától (teljes importváltozás: +36%, EU-tagok közötti: +109%, EU-n kívüliekkel: -16%), és így arra mutatnak rá, hogy a közös piac jelentősen erősíti a többi tagállammal folytatott kereskedelmet és ezzel együtt visszafogja a közösségen kívüli országokkal az aktivitást.

A tanulmány készítői kis kitekintőként elvégezték a fenti forgatókönyv-elemzést aA többi EU-tagtól származó importunk 58%-kal magasabb, az EU-n kívüli országoktól származó pedig 3%-kal alacsonyabb a mostani helyzetben ahhoz képest, mintha szabadkereskedelmi övezetet alkotnának az EU-tagok. Ezek a magyar arányváltozások sem térnek el érdemben az EU-átlagtól és ismét csak arra mutatnak rá, hogy ha már EU-tag valaki, akkor sokkal inkább a többi tagállamtól importál kereskedhető szolgáltatásokat, mint a közösségen kívüliektől.

A fenti rangsorokat nem könnyű átlátni, de a tanulmány készítői térképen is ábrázolták, hogy melyek azok az országok, amelyek az uniós közös piac kereskedelmi hatásait a leginkább megérezték a szabadkereskedelmi együttműködéshez képest (csak áruforgalomra értve, félkész termékekkel együtt). Amint az alábbi ábra jól bemutatja:és bár erre nem tér ki a tanulmány, de a térség kapta a legtöbb uniós felzárkóztatási támogatást is, amelyből bőven használt fel nyugati országokból beszerzett gépekre, berendezésekre is, növelve a saját importját.

Nagyot dobott a jóléten az EU-integráció

Ez a jóléti hatás a legtöbb tagállam esetén tekintélyes (átlagosan 4,4%-os), Magyarország esetén pedig a legnagyobb (14,2%), azaz mi nyertük eddig a legtöbbet az EU-integrációval és a kutatók gondolatmente alapján így mi is buknánk a legtöbbet az EU, pontosabban a közös piac és a Schengeni-övezet összeomlásával.

Amint fentebb már érzékeltettük, az egyes országok importnövekedésében nyilván benne van áttételesen a közös piac többi szabadságjogának és az EU-pénzeknek a hatása is (az emberek szabad mozgása többlet áru- és szolgáltatásimportot is generál), deHa még átfogóbb modellt építettek volna a kutatók, akkor várhatóan az jött volna ki, hogyA kutatók ugyanis az importhatások alapján arra is készítettek becslést, hogy mennyivel magasabb az egyes tagállamok bruttó hazai termékének (GDP) a szintje ahhoz képest, mintha csak szabadkereskedelmi övezetet alkottak volna az EU tagállamai és ezt a különbséget nevezik a közös piac jólétnövelő hatásának.Amint láthatjuk: a becslés szerintfakadó szabályokat tartanák be az érintett országok és a félkész termékek figyelembe vétele jelentősen növeli ezeket a jóléti hatásokat. A nagy belső piaccal rendelkező Lengyelország kivételével a rangsor elején a többi régiós országot látjuk, amelyek szintén jellemzően kis, nyitott gazdaságok, a nyugati termelési láncokba való integráltságuk fokozott és földrajzilag is könnyebb velük a kereskedés, mint a perifériához tartozó számos országgal, a kutatók szerint ugyanis ez is fontos az import-, illetve jóléti hatásokban.

minden ország közül Magyarország bukná a legnagyobbat, ha kilépne az EU-ból,és a jóléti vesztesége (15,2%- a GDP-nek) kicsit nagyobb is lenne, mint az eddigi jóléti nyeresége (a GDP 14,2%-a a szabadkereskedelmi övezeti státuszhoz képest).

Amint láthattuk tehát:, így ha az integrációs folyamat visszafelé haladna és az EU esetleges összeomlásáról lenne szó, akkor az nekünk fájna a legjobban.Érdekes kitekintőként a kutatók azt is megnézték, hogy ha nem az EU omlana össze, hanem(illetve maradtak volna ki eddig az integrációból), akkorMinden országra külön-külön lefuttatták a modellt, és az jött ki, hogyEz nyilván logikus az eddig elért legnagyobb nyeresége miatt is, de az különösen lényeges, hogy az integráció visszafordítása ezt a kedvező hatást teljes mértékben le tudná rombolni és még nagyobb gazdasági kárt is tudna okozni (ahogy az összes többi tagállam esetén is az elért eddigi előnyt túlhaladná a gazdasági kár becsült mértéke).

A kutatók egyébként kvázi egymás alternatíváinak írják le az adott ország EU-kilépését és azt a forgatókönyvet, mintha már eddig sem vett volna részt az adott tagállam az integrációban, márpedig a múltbeli adatokból jövőbeli eredményeket levezetni egy ennyire komplex világban nem biztos, hogy szerencsés. Igaz elismerik a kutatók, hogy a modelljük csak statikus szemléletű, ígyEzen megkötésekkel együtt végül azért az is érdekes az elemzésből, hogy, pontosabban arra az esetre, ha a hosszú távú EU-brit viszony végül az áruforgalom terén (félkész termékekkel együtt) szabadkereskedelmi megállapodásba megy át. Amint láthatjuk: nem is a brit, hanem az ír gazdaság szenvedné meg a leginkább ezt a forgatókönyvet, amelyben nyilván erős szerepet játszik a nyitott ír gazdaság, amely ezer szálon szorosan kötődik a brit piachoz. Az is látszik az ábrán, hogy