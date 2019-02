Megússza Magyarország az EU-pénzek durva vágását?

Fontos cölöpöket vert le az Európai Parlament

"Az Európai Unió és polgárai jövője szempontjából fontos, hogy a kohéziós politika továbbra is az Európai Unió fő beruházási politikája maradjon, és a 2021-2027 közötti időszakban legalább a 2014-2020 közötti programozási időszak szintjén maradjon a finanszírozás. Az Unió egyéb tevékenységi területeinek vagy programjainak új finanszírozása nem történhet az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap kárára."

Ennél egy konkrétabb az az EP-megkötés , hogy a 2021-2027-es időszakra vonatkozó költségvetési kötelezettségvállalásra rendelkezésre álló, gazdasági, szociális és a területi kohéziót szolgáló források összege ne csökkenjen az Európai Bizottság által javasolt 330,6 milliárd euróra, hanem maradjon 378,1 milliárd euró, azaz 2018-as árakon ugyanannyi, mint a mostani ciklusra allokált források.

Az is lényeges, hogy a Parlament beemeli a költségvetési rendelettel lefedett uniós alapok közé az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot (EMVA) is , így lényegében a Bizottság által az EMVA területén javasolt durva forráscsökkentést is igyekezne fékezni.

, így lényegében a Bizottság által az EMVA területén javasolt durva forráscsökkentést is igyekezne fékezni. Szintén lényeges az EP-szolgálat összefoglalója szerint az, hogy a Parlament elutasította, hogy az uniós regionális támogatás felfüggeszthető legyen abban az esetben, ha a nemzeti gazdasági mutatók (célok) nem megfelelőek.

A Parlament döntése értelmében a fenti 378,1 milliárd eurónyi felzárkóztatási forrástömegnek (az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap) a 61,6%-át a legkevésbé fejlett uniós régióknak kell juttatni.

A Bizottság a legkevésbé fejlett uniós régiók számára (a 7 magyar régióból 6 ide tartozik) azt javasolta, hogy az EU-források melletti tagállami társfinanszírozási ráta csökkenjen 85%-ról 70%-ra, de ezt a Parlament elvetette és azt szeretné, ha továbbra is megkaphatnák az akár 85%-os rátát.

A Parlament az átmeneti régiók (egy főre jutó GDP az uniós átlag 75-90%-a között) számára a társfinanszírozási rátát nem engedné a Bizottság által javasolt 55%-ra csökkenteni, hanem akár 65%-on tartaná, a fejlett régiók társfinanszírozási rátáját pedig 40% helyett akár 50%-ig emelné fel.

Fontos módosítás a Parlamenttől, hogy az EU27 átlagos GDP-jének 90-100%-a közötti fejlettségű (közepes jövedelmű) régióknak is olyan mértékű támogatásokban kell részesülniük, mint az EU27 átlagos GDP-jének 75-90%-a közötti átmeneti régióknak, azaz valójában az átmeneti régiók támogatási kategóriát ki kell terjeszteni a 75-100% közötti tartományig. Arra alapozta ezt a módosítást a Parlament, hogy a Bizottság 7. kohéziós jelentése szerint a 90-100% közötti közepes jövedelmű régiók olyan kihívásokkal küzdöttek, mint az alacsony növekedés a fejlettebb régiókhoz képest, de a kevésbé fejlett régiókhoz képest is.

A Bizottság javaslatában szereplő 25% helyett azt fogadta el a Parlament, hogy az uniós költségvetés a kiadásainak összességben véve 30 %-ával kell támogatnia az éghajlat-politikai célok elérését.

Biztató javaslatok - vs. realitás

Fontos azonban tudni, hogy a következő uniós költségvetés tényleges sarokszámait (főösszeg, egyes fejezetek keretei, azok belső arányai, stb.) nem az Európai Parlament, hanem az Európai Tanács hivatott egyhangú szavazással eldönteni, így tehát a tegnapi döntéssel valójában nem tud érdemben beleszólni a következő költségvetés végső számaiba a Parlament. Ezzel együtt azonban levert néhány olyan cölöpöt az intézményközi egyezkedési folyamatban, amire részben a tagállamok politikusainak és így áttételesen az állam- és kormányfőknek is tekintettel kell(ene) lenni.

Mindez tehát azt jelenti, hogy az EP tegnapi állásfoglalása jogilag nem köti a tagállamokat abban, hogy tényleg ne vágják meg a két fő költségvetési kassza méretét, de végülis lényeges jelzés a tagállamok felé arról, hogy az EP miben gondolkodik. Részben erre is tekintettel a Tanácsnak kell majd kialkudnia egyhangú döntéshozatallal a fő kereteket, és ez a felállás (EP szinten tartási hozzáállása és együttdöntési joga) együtt összességében elvezethet ahhoz, hogy végülis egy olyan költségvetést fogadnak majd el az intézmények, amelyekben a Magyarországnak is fontos két fő kassza mérete nem esik majd olyan durván, mint a Bizottság eddigi javaslata, amely korábbi elemzésünk szerint 7,6 milliárd eurós vágást vetített előre.

Az Európai Parlament mindig is "bőkezűbben" állt hozzá a 2020 után EU-források témájához, hiszen tavaly volt egy olyan állásfoglalása is, hogy az együttes tagállami bruttó nemzeti jövedelem (GNI) 1,3%-a legyen a következő büdzsé keretösszege, ne pedig az Európai Bizottság által javasolt 1,11% (ami valójában csökkenést jelent a mostani ciklus britek nélkül nézett 1,13%-ához képest)., hiszen kevesebb lenne a tagállami hozzájárulás az egyébként volumenében is több EU-pénzhez, összességében pedig afelé mutatnak, hogy ne legyen se a kohéziós, se az agrárforrásoknál vágás a mostani ciklus keretéhez képest., mert a tegnapi döntés az Európai Parlament hivatalos álláspontját jelenti a következő uniós költségvetésről egy olyan eljárásban , amelyben együttdöntési joga van az Európai Tanáccsal (az állam- és kormányfők testületével).Az EP tehát nem a sarokszámoknál, hanem a velük párhuzamosan elfogadott/elfogadandó szektorális kereteknél tudja beszorítani a Tanácsot a költségvetési elfogadási folyamatban és éppen ezért igyekszik is sietni ezek elfogadásával, hogy végülis kész tények elé állítsa ezen részletszabályok segítségével a Tanácsot.Az is lényeges, hogy az Európai Bizottság a tavaly májusban közzétett költségvetési javaslatát (reál értelemben 24-24%-os vágás Magyarország számára a két fő kasszában)(pl. a Brexit által okozott költségvetési lyuk és az új célokra szükséges többletforrások tükrében). Felmérte tehát a Bizottság, hogy mi mehetne majd át eséllyel az intézményközi egyeztetéseken és ilyen értelemben az továbbra is valószínű, hogy a tagállamok jó része (pl. a nettó befizetők) inkább a Bizottság által közzétett javaslat felé "húznak", nem pedig a Parlament által kifejtett idealista álláspont felé.Az EP tehát most sietett kifejteni hivatalos álláspontját a következő költségvetés főbb kereteiről, miközben(főösszeg, egyes fejezetek keretei, azok belső arányai, stb.), ott inkább a kivárás jelei látszanak, hogy majd ősszel történjen meg az alku és azt majd egy új összetételű EP-vel kelljen leegyeztetni a továbbiakban az együttdöntési folyamatban. Amint minap megírtuk: a Tanács legnagyobb befolyású tagja, Németország felől, már kapott egy példátlanul erős figyelmeztetést a magyar kormány , hogy a menekültügyi témában alkalmazott magatartását nem felejtik majd el akkor, amikor a 2020 utáni forrásokról és azok jogállamisági feltételekhez kötéséről döntenek.