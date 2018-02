Nagyon durva tervet szellőztettek meg a németek Magyarország ellen

minden uniós régió kapjon kohéziós (azaz strukturális és beruházási) támogatást, de

nagyon fontosak az Európai Unióban a jogállamisági keretek, az EU alapvető értékeinek betartása és

a menekültválság terheiben való osztozás (szolidaritás) is mindenki kötelessége.

ez nem az, amit én kohéziós források alatt értek.

az EU strukturális és beruházási forrásai olyan országokat támogatnának majd, amelyek elfogadták azt a kötelezettséget, hogy befogadjanak és integráljanak nemzetközi védelemben részesíthető, tartózkodási jogot szerzett migránsokat.

Ez tehát azt jelenti, hogy a német terv a gyakorlatban radikálisan eltérítené az elmaradottabb régiók felzárkóztatására kitalált, az uniós szerződésekben rögzített kohéziós politikát (azaz a strukturális és beruházási alapok felhasználását) attól, mint amit az elmúlt években megismertünk és megszoktunk például Magyarországon is. Azoknak az országoknak a régiói kapnának ugyanis több EU-támogatást, melyek több menekültet fogadnak be és például lakóingatlanok építésére, illetve nyelvi és egyéb képzések megszervezésére használhatnák fel az így "eltérített" regionális politikai támogatásokat.

Ha ez a terv valósággá válna, azzal, hiszen hozzájuk özönlött a legtöbb menekült, mindez pedig a kelet-közép-európai országok kohéziós forrásainak rovására történne, részben a jogállamisággal kapcsolatos kritikák miatt is.A Financial Times információi szerint január 25-i dátum szerepel azon a német kormányzati pozíciós papíron, amelyet még múlt hónap végén elkezdtek a németek kiküldeni a többi tagállamnak, de az álláspont még feltételes volt, hiszen az akkor még gőzerővel zajló német koalíciós egyeztetések sikerétől és az új kormány felállásától függött a tartalma. Azóta azonbanA február 7-én létrejött CDU/CSU és SPD német nagykoalíciós alku 177 oldalas szövegében Ezeknek az utalásoknak azonban, így mindenképpen fontosak az FT mai cikkéből kirajzolódó üzenetek. A lap ráadásul két olyan forrástól tudta meg a sztorit, akik ott voltak az e heti brüsszeli egyeztetéseken, amelyeken előkészülnek az illetékesek a most pénteki informális EU-csúcsra. Azon éppen a 2020 utáni EU-s költségvetés főbb kérdéseiről egyeztetnek.Az egyik forrás a németek által megszellőztetett terv tartalmáról azt mondta:Ez eléggé nyilvánvaló is, hiszen az FT által megszerzett német tervezet olyanokat tartalmaz, hogyAz FT emlékeztet, miszerint a szolidaritás nem lehet egyirányú utca, azaz a kohéziós forrásokhoz feltételeket is kell kötni, ésAz itthon kvótadöntésnek nevezett intézkedés keretében Magyarországnak 1294 menekültet kellene befogadni, deaz elbukott európai bírósági ítélet után sem, viszont idén év elején nagy figyelmet kapott az a folyamatosan nyilvános adat, hogy, hogy míg az EU-kvóta szerinti 1294 legális menekültet Magyarországon kellene letelepíteni (erre utal a német kormányzati anyag is, amelynek költségeire hivatkozva eltérítené a kohéziós forrásokat), addig a Magyarország által nemzetközi védelemben részesített menekültek rögtön elhagyhatják az országot, 90%-uk tavaly meg is tette, így tehátA kötelező menekültáthelyezési rendszer kapcsán a 2018. február 16-i állapot szerint , míg összesen közel 34 ezer áthelyezés történt meg az EGT-térséget tekintve.Tegnap egyébként a magyar sajtóban kiszivárgott egy olyan terv , ami a dublini menekültelosztási rendszer átalakításával oda vezetne, hogy(ez lenne a javaslatban megfogalmazott tisztességes részesedés az ország számára, és erre jönne rá az a befogadási kötelezettség, ha valamely más ország "túlterhelődik" a területén regisztrált menekültek miatt, ekkor ugyanis kötelező és automatikus menekültáthelyezés lépne hatályba a többi tagállamban.) Ha tényleg elfogadják a dublini rendszer ilyen jellegű módosítását például a júniusi EU-csúcson (minősített többséggel, leszavazva Magyarországot), akkor az azt jelenti, a kötelező kvóta teljesítése még nehezebbé válna Magyarországnak, ami a 2020 utáni kohéziós forrásaink megszerzésére még nagyobb veszélyt jelentene.Az Európai Bizottság egyébként a múlt héten közzétett forgatókönyv elemzésében szinténA regionális politikáért felelős uniós biztos éppen ma publikált egy cikket a Portfolio hasábjain és abban sem szerepel ez az árukapcsolás: