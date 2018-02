Szivárognak a kellemetlen OLAF-jelentések - Mire készülhet Magyarország?

Ezek a legfontosabb szabályok

Mi történt az Elios-ügyben?

addigra már a kormánynak is bőven lehetett ideje megismerni az OLAF jelentését, annak tartalmáról nem a Wall Street Journalból értesült.

Elképzelhető tehát egy olyan rendszer a 2020 utáni EU-s pénzek kifizetésénél, ahol szempont lesz, hogy az EU-pénzekkel kapcsolatos magyar ügyek hogyan mentek/mennek végig az igazságszolgáltatáson és ha (múltbeli) problémákat látna a Bizottság, akkor erre hivatkozva megtagadhatja a pénzek kifizetését. Így tehát az eddigi és a jövőbeni esetleges további ügyek a magyar igazságszolgáltatás tesztjeként is felfoghatók, amelyek befolyásolhatják a 2020 utáni EU-pénzek kifizetését.

A másik OLAF-jelentés

Abban semmi meglepő nincs, hogy az OLAF az évekig tartó magyarországi vizsgálatai lezárásakor 100%-os pénzügyi büntetést javasol az Európai Bizottság felé, hiszen ha súlyos közbeszerzési szabálytalanságot talál, akkorAztán az Európai Bizottságon múlik, hogy a tagállammal történő egyeztetések során ezt a 100%-os bírság javaslatot lefaragják-e például 25%-ra, vagy 10%-ra (esetleg "ejtik az ügyet"), vagy marad a 100%.Az OLAF a vizsgálatának lezárásakorAmint a Legfőbb Ügyészség a minap közölte : az OLAF eddig összesen 36 igazságügyi ajánlást és négy jelzést tett a Legfőbb Ügyészség felé. Az ajánlás az OLAF saját közigazgatási vizsgálata alapján bűncselekmény gyanújára utal, a jelzés bűncselekményre utaló adatok, iratok továbbítása, ajánlás nélkül.Magyarországon8-ban a nyomozó hatóság megszüntette az eljárást, míg a többi ügyben jelenleg is tart a nyomozás. Ez az arány (vádemelés-megszüntetés) megfelel az uniós átlagnak, illetve néhány százalékkal jobb annál - hangsúlyozta a közlemény.A Bizottság felé elküldött jelentéssel párhuzamosan az OLAF-nak az is a feladata, hogy legalább a NAV-hoz telepített magyarországi OLAF-irodának és a Legfőbb Ügyészségnek is elküldje a jelentését. Így történt ez az Elios-ügyben is, azaz(és utána Miniszterelnökségen ), illetve a Bizottságnál., január 12-én, jelent meg a cikk a Wall Street Journalban néhány főbb adatról és összefüggésről, deAztán rá néhány napra a szabályoknak megfelelően el is rendelte az Ügyészség a nyomozást, rá két hétre pedig elkezdett kiszivárogni a teljes jelentés a 24.hu-n. Ezzel párhuzamosan az Európai Bizottság is elkezdte tanulmányozni az Elios-os OLAF-jelentést, de mivel bő 100 oldalas komplex anyagról van szó, ígyAz egyeztetésnyilván az lesz, hogy a megjelölt uniós pályázatoknál tényleg úgy történtek-e a dolgok, ahogy az OLAF állítja, vagy vannak enyhítő körülmények és így a mintegy 13 milliárd forintnyi pénzügyi korrekció "lealkudható".Ezzel párhuzamosan azonban az is lényeges, hogy mi történik az Elios-ügy, hogyan megy az végig a magyar igazságszolgáltatáson. Éppen tegnapi anyagában feszegette ugyanis az Európai Bizottság azt, hogy a 2020 utáni EU-pénzek kifizetését hozzá kellene kötni bizonyos jogállamisági keretek meglétéhez és ebben az igazságszolgáltatás függetlensége, mint paraméter, alapvető fontosságú lehet.Tegnap aztán kiszivárgott egy másik OLAF-jelentés is a közlekedésfejlesztési államtitkár összeférhetetlenségi ügyéről, de fontos tudni, hogyA közelmúltban az történt, hogy a Bizottság is lezárta Magyarországgal az egyeztetést és ezután jött a levél a Miniszterelnökségre, ami a pénzügyi büntetési folyamat kezdő lépése, amelyre 2 hónapja van válaszolni a magyar hatóságoknak.A Bizottsággal folytatott magyarországi egyeztetés ebben az ügyben egyébként annyira jól sikerült az elmúlt években (igaz sokat ült a levél kiküldésén a Bizottság), hogyTudomásunk szerint a fenti ügytől különálló ügyben szintén 2014 nyarán zárt le az OLAF egy jelentést, amelyben a fenti ügyben is felbukkanó közbeszerzési tanácsadó cég nevét 42 pályázatnál említik. Ennél a külön ügyhalmaznál tudomásunk szerint még zajlanak az egyeztetések Magyarország és a Bizottság között.