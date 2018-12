Újabb hatalmas adag EU-pénzt küldtek Brüsszelből Magyarországnak

A november 22-i és a mai brüsszeli kifizetési adatbázis összevetése alapján azt látjuk, hogy ismét jócskán ugrott a Magyarországnak átutalt források volumene, immár kereken 6,5 milliárd eurót ért el a 2014-2020-as ciklusban (a 7 évre járó keret bő 26%-át jelenti, a 24%-os EU-átlagnál kicsit magasabbat).

ami újra azt bizonyítja, hogy nem általánosságban a GINOP-ban álltak meg a kifizetések, hanem ez csak legfeljebb bizonyos alprogramjaira (prioritásaira) lehet igaz - ha egyáltalán igaz még. A 384 millió euró az elmúlt másfél hétre becsült 323,5-ös euró/forint árfolyammal 124 milliárd forintot jelent., igaz nagy kérdés, hogy az utóbbi másfél hétben megtörtént átutalást a Pénzügyminisztérium már bekalkulálja-e a novemberi EU-transzferként a pénteken megjelenő előzetes novemberi államháztartási egyenlegébe, vagy majd csak a decemberi átutalások között tünteti fel.

Corina Cretu, az Európai Bizottság regionális támogatásokért, így a GINOP feletti felügyeletért is felelős uniós biztos, JOHN THYS / AFP

Októberben egyébként a PM tényadatai szerint 130 milliárd forintnyi EU-támogatás érkezett, míg mi 145 milliárdot kalkuláltunk a brüsszeli kifizetési adatbázis alapján.egyébként Brüsszelből 2,086 milliárd eurónyi forrás érkezett, ami az átutalások időzítését is figyelembe vevő árfolyammal kalkulálvaEhhez képest az idei első tizenegy hónapban idehaza jórészt (támogatási) előlegek formájábantehát még mindig a legfontosabb (pénzforgalmi) deficitgeneráló tényező az idei költségvetésben, ami egyelőre az eredményszemléletű, a Brüsszel számára is fontos deficitmutatót nem érinti, az továbbra is alullőheti a kormány által idénre megcélzott GDP-arányos 2,4%-ot.