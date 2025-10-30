  • Megjelenítés
FONTOS Itt a törvényjavaslat: duplájára nőhet az ingyenes készpénzfelvétel Magyarországon
 
Portfolio signature

Egy tőzsde mind fölött: itt a részvénypiac, ami földbe döngöli az egész világot

Miközben a világ vezető tőzsdéinek kifejezetten jó éve van, az egyik mellőzött piac szép csendben történelmi emelkedésbe kezdett. Az év korábbi részében még a lengyel tőzsdére hivatkozhattunk világverőként, azóta viszont egy Európán kívüli piac tört az élre, amelynek jelenleg a közelében sincs senki, 30-50 százalékpontot ver más tőzsdékre. Külföldi milliárdok, mesterséges intelligencia, exportboom és merész reformok hajtják a ralit, amelyre most már a Wall Street is irigykedve figyel. Egy piac, amelyet pár éve még leírtak – most pedig kenterbe veri az egész világot. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

A világ új tőzsdesztárja

Az idei év egyik legnagyobb ralija nem a Wall Streeten, nem is Tokióban vagy Frankfurtban zajlik. Egy olyan tőzsde dönti a rekordokat, amelyet néhány éve még elkerültek a befektetők, ma viszont a világ legnagyobb raliját produkálja – és az okok mélyebbre vezetnek, mint pusztán a mesterséges intelligencia-őrület.

A csillagok szépen összeálltak: az AI-forradalom beszállítói, a chipipari szereplők által tapasztalt profitnövekedés, a kormányzati reformok és a geopolitikai újrarendeződés egyszerre hajtják a tőke beáramlását. Külföldi befektetők öntik a piacra a milliárdokat, a vállalati eredmények szárnyalnak, és a piac teljes átértékelése is elindult.

A szóban forgó piac nem más, mint a

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility