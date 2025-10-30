Egy tőzsde mind fölött: itt a részvénypiac, ami földbe döngöli az egész világot

A világ új tőzsdesztárja
Az idei év egyik legnagyobb ralija nem a Wall Streeten, nem is Tokióban vagy Frankfurtban zajlik. Egy olyan tőzsde dönti a rekordokat, amelyet néhány éve még elkerültek a befektetők, ma viszont a világ legnagyobb raliját produkálja – és az okok mélyebbre vezetnek, mint pusztán a mesterséges intelligencia-őrület.
A csillagok szépen összeálltak: az AI-forradalom beszállítói, a chipipari szereplők által tapasztalt profitnövekedés, a kormányzati reformok és a geopolitikai újrarendeződés egyszerre hajtják a tőke beáramlását. Külföldi befektetők öntik a piacra a milliárdokat, a vállalati eredmények szárnyalnak, és a piac teljes átértékelése is elindult.
A szóban forgó piac nem más, mint a
