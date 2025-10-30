  • Megjelenítés
Bedöntöttük az ezüstöt és az aranyat – Meddig tart az esés?

Trump új báltermet épít a Fehér Ház mellé a Szilícium-völgy pénzéből, az arany és az ezüst ára követte a jóslatainkat, miközben az Nvidia elérte a történelmi 5000 milliárd dolláros kapitalizációt. A kriptovilágban is fordulat jött: a JP Morgan és az S&P Global már hivatalosan is „megtértek”. Mindemellett Vidovszky Áron, a Portfolio Investment Services üzletágvezetője és Nagy Viktor, a Portfolio vezető részvényelemzője arról beszélgetnek, hogyan fonódik össze a politika, a mesterséges intelligencia és a piac, meddig tarthat még a technológiai eufória, milyen könyvet olvastak a hosszúhétvége alatt, és hogy hol lehet velük élőben találkozni az Invest keretein belül.
Az Invest nézhető Youtube-on, meghallgatható Spotify-on és az Apple Podcasten, illetve a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Invest a Portfolio Investment Day-en – (00:17)

  • Trump bálterme – (02:36)

  • Arany és ezüst jóslataink – (07:48)

  • Ray Dalio könyvajánló – (09:59)

  • FED kamatcsökkentés előtt, forint jövője – (15:26)

  • Új csúcson az indexek – (17:55)

  • Nvidia, az AI-forradalom királya – (22:21)

  • Kína új ötéves terve – (31:01)

  • Kriptó hírek – (35:37)

  • Longshort játék – (40:30)

