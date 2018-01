Budapesti és Pest megyei cégek, figyelem! - Két nagy kutatás-fejlesztési pályázat is megnyílt ma

Ezek csak a központi régió cégeinek szólnak

A Mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének támogatása (2018-1.1.1-MKI), című pályázat keretösszege 10 milliárd forint, projektenként 30-100 millió forint pályázható. A beadási határidő 2018. március 12.

A Kis-, közép- és nagyvállalatok KFI tevékenységének támogatása (2018-1.1.2-KFI), címá pályázat keretösszege 20 milliárd forint, projektenként 100-500 millió forint pályázható. A beadási határidő 2018. május 15.

Azt a döntést, hogy a vállalkozásoknak szóló felhívásokra kizárólag budapesti és Pest megyei cégek pályázhatnak, azzal indokolja az NKFI Hivatal, hogy az ország többi részében - az ún. kevésbé fejlett régiókban - az elmúlt két évben összesen 117 milliárd forint uniós finanszírozású forrás ösztönözte a vállalatok önálló KFI tevékenységét a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében.

31 milliárdra pályázhatnak a kutatói-ipari együttműködések

Az ELI-hez kapcsolódó, elsősorban kísérleti kutatások Nemzeti Programja (a szegedi ELI lézerközpontban induló kutatások ösztönzésére)

A mesterséges intelligencia alkalmazását megalapozó kutatások Nemzeti Programja

A társadalom biztonságát elősegítő Nemzeti Program (pl. a cyber-biztonsághoz kapcsolódó kutatások és alkalmazások)

"Tiszta ivóvíz" Nemzeti Program

Fehérjetudomány és alkalmazásai Nemzeti Program

Kiemelten figyeljük a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások innovációs aktivitását, az elmúlt évek tapasztalatai alapján most két pályázati modellben ösztönözzük innovációs tevékenységük megerősítését, hogy mielőbb növekedési fázisba juthassanak. 2018-ban összesen 10 milliárd forintra kifejezetten ők pályázhatnak. Másrészt Magyarország kutatói több területen a nemzetközi élvonalba tartoznak, az általuk elért eredmények pedig a vállalatokkal együttműködve válhatnak széles körben alkalmazott megoldásokká. Ezt az együttműködést szintén jelentős hazai forrással ösztönözzük.

További pályázatok

Az Innovációs Alap minap közzétett 2018. évi programstratégiája már jelezte, hogy idén a mikro-, kis- és középvállalkozások összesen újabb 30 milliárd forintos pályázati kerettel számolhatnak és ez a keret ma meg is nyílt két pályázatra bontva:Az NKFI Alapból most megjelentÚjdonság, hogy a vállalkozásoknak szánt 30 milliárd forint egyharmada kifejezetten a mikro- és kisvállalkozások számára érhető el.összesen 31 milliárd forintos keretösszeggel annak érdekében, hogy a piacon hasznosuló innovatív termékekben, technológiákban öltsenek testet a kutatóhelyeken elért eredmények, többek között a mesterséges intelligenciához, a fehérjekutatáshoz és a tiszta ivóvízhez kapcsolódó kutatási területeken.A pályázati kiírás keretösszege 5 milliárd forint (alprogramonként 1-1 milliárd). A beadási határidő 2018. február 28. Versenyképességi és kiválósági együttműködések (2018-1.3.1-VKE), a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (S3) meghatározott területeken; keretösszege 26 milliárd forint, projektenként 0,5-1,5 milliárd forint pályázható. A beadási határidő 2018. február 28.Az NKFI Hivatal közleménye emlékeztet rá, hogy egyes stratégiai jelentőségű tudomány- és szakterületeken is közzétesz felhívásokat a kutatás-fejlesztési tevékenység célzott ösztönzésére. Ezeken a pályázatokon Magyarország legversenyképesebb kutató műhelyei nyerhetnek támogatást olyan összetett társadalmi-gazdasági kihívások elemzéséhez és a kapcsolódó fejlesztésekhez, amelyek megoldása csak a kutatói és a vállalati szféra hatékony együttműködésében képzelhető el.A Hivatal arra is emlékeztek, hogy a fenti felhívások az eddigi évekhez képest korábban jelentek meg, ami a finanszírozás kiszámíthatóságát javítja. A beérkező pályázatok értékelési folyamata a pályázati kiírásokban rögzített szempontrendszer szerint, anonim szakértők bírálatai alapján, szakértői csoportok bevonásával zajlik.- emeli ki a közlemény.