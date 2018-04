Idén is elnyerhetik a 300 milliós gigatámogatást a legnagyobb magyar koponyák

a legdinamikusabb alkotási szakaszban lévő, élvonalba tartozó vezető kutatóknak igyekeznek Magyarországon nemzetközi összehasonlításban is versenyképes feltételeket biztosítani, elősegítve ezzel, hogy egy-egy tudományterületen világszerte jegyzett kutatóhelyek jöhessenek létre Magyarországon.

A közlemény szerint a saját tudományterületükön nemzetközileg is elismert kutatók támogatására létrejött pályázatAz NKFI Hivatal elnöke, Pálinkás József szerint a felhívássalA pályázó vezető kutatónak a tudományterületén a legjobb 10 százalékba kell tartoznia, és jelentős kutatási, témavezetési tapasztalattal kell rendelkeznie. Ennek megítéléséhez a pályázati kiírás szerint a kutató elmúlt 10 évben megjelent tudományos közleményeinek hatása szolgál alapul.A programra pályázókkutatócsoportjuk létrehozására vagy bővítésére, valamint ígéretes kutatási projektjük magyarországi megvalósítására. A felhívás a nemzetközi összehasonlításban versenyképes eredményeket produkáló kutatócsoportok számának növekedését és fenntartható finanszírozásukat tűzi ki célul.Mint írják, a pályázónként elnyerhető mintegy egymillió euró a nemzetközileg legelismertebb kutatók számára is biztos perspektívát jelent magyarországi kutatóhely létrehozásához. A nyertes kutatók vállalják, hogy a támogatási időszakban pályázatot nyújtanak be az Európai Kutatási Tanácshoz (ERC).Az Élvonal programban, szakterületük az agykutatástól a matematikán, pszichológián át a sejtbiológiáig terjed. Az elnyert támogatás a 2019 és 2023 közötti öt évre szól, amelynek lejárta után az addigi kedvezményezettek megint csak nyílt versenyben mérkőzhetnek meg az új pályázókkal.A közlemény kitér arra is: 2015-ös 7,9 milliárd forintról folyamatosan növekedve, az Élvonal program számára juttatott 3 milliárddal együtt, idén már több mint 16 milliárd forintot tesz ki az NKFI Alapból meghirdetett, felfedező kutatásokat ösztönző felhívások összesített keretösszege.