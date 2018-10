Az OLAF figyelmét is felkeltette az EU-pénzes kisvárdai ökofilmpark híre

Takarékos pénzfelhasználás vs. magyar tapasztalatok

Az Európai Ügyészség és az OLAF viszonya

Az Elios-ügyről

Az OLAF, a Holland Királyság és a Transparency International uniós források hatékony felhasználásával kapcsolatos közös konferenciáján Maria Ntziouni-Doumas úgy fogalmazott: a sajtóban is megjelent ügyek miatt az OLAF-ot már jól ismerik Magyarországon, de fontos tudni, hogy ez már egy közel 20 éve létező uniós szervezet, amely az uniós adófizetői pénzek takarékos, hatékony felhasználását igyekszik elérni. A célt azonban nem könnyű elérni, mert a szervezetnek nincs nyomozati jogköre, csak vizsgálatokat végezhet, ráadásul kis szervezetről is van szó. Hozzátette:, mivel nem folyamatközi ellenőrzéssel, hanem utólagos ellenőrzéssel foglalkozik, ráadásul nagy ügyekkel, határon átnyúló bonyolult témákkal, ahol jelentős pénzügyi érdeksérelmet akadályozhat meg.Martin József Péterhez, a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatójához hasonlóan a főigazgatói tanácsadó is sajnálkozásának adott hangot, hogy a felkérések ellenére nincs magyar állami intézményi előadó a konferencián, de felajánlotta: ezzel együtt is arra törekszenek, hogy szorosan együttműködjenek a magyar hatóságokkal. A tanácsadó hangsúlyozta: minden országban vannak korrupciós esetek és pénzfelhasználási problémák, de az ezek súlyosságában való különbség a lényeg. Ezzel utalt az OLAF 2017-es éves jelentésére , amely szerint, hiszen mind a 2017-ben tett új bejelentések számában (27 darab, ebből 26 magánbejelentés), mind a tavaly lezárt vizsgálatok számában (17 darab), mind a 2010-2017 közötti OLAF-ajánlások teljes számában a második, illetve negyedik helyen végzett Magyarország. Egy rangsorban viszont toronymagasan az élen végzett Magyarország: nálunk javasolta a legtöbb pénzügyi büntetést az OLAF a 2013-2017 között kifizetett felzárkóztatási és agrárpénzek arányában.A kiemelkedő pénzfelhasználási problémák miatt azt sürgette, hogy Görögországgal együttEnnek egyik fő csatornájaként a közbeszerzési területet jelölte meg, ahol az átlátható és a versenyt támogató szabályrendszer erősítése lenne szerinte az előrelépés. Egy másik lényeges témaként az összeférhetetlenségi ügyekről beszélt. Jelezte, hogy készül egy új összeférhetetlenségi uniós szabályozás és ennek az lesz a kiinduló pontja, hogy minden helyzet összeférhetetlen, amely az egészséges pénzfelhasználás elvét sérti.Az igazgatói tanácsadó az éves OLAF-jelentések rendszeresen előforduló fő megállapításait is megismételte, miszerint, míg az agrártámogatási (azon belül a vidékfejlesztési) ügyeknél igen, az uniós átlag duplája a magyar hatóságok felől lejelentett gyanús ügyel aránya.Prezentációjában külön kitért egy minapi magyar hírre is , miszerint Kisvárdán több százmillió forintnyi EU-s pénzből fog felépülni egy öko-filmpark a mozipark mellé, ésnapi 100, hétvégente 200 látogatóval számolva, ezután pedig a jegyzőkönyv szerintAz igazgatói tanácsadó rámutatott, hogy éppen az ilyen, a közpénzek takarékos felhasználását megkérdőjelező projektek miatt szükségesek ezek a konferenciák, mert a közös uniós adófizetői pénzek takarékos, ésszerű felhasználása a cél, nem pedig egyéb érdekek kiszolgálása.Maria Ntziouni-Doumas kitért arra is, hogy immár 22 ország jelezte csatlakozását megerősített együttműködés keretében az új Európai Ügyészség (EPPO) felállításához és reményének adott hangot, hogy a mostani ellenkezés ellenére idővel Magyarország is csatlakozik, mert(Ha Magyarország is csatlakozna az EPPO-hoz, akkor itthon is lenne egy európai ügyész, aki az európai főügyész utasításai szerint cselekedne és így a magyar igazságszolgáltatási szervek felé tudná terelni az ügyeket. Mivel tehát a magyar igazságszolgáltatás folytatná le az ügyeket, így nem sérülne a nemzeti szuverenitás kérdése igazságszolgáltatási téren, noha a magyar kormány kommunikációjában ez az egyik leggyakoribb félelem, ami előfordul az EPPO-csatlakozás ellenzése kapcsán - a szerk.).Az OLAF igazgatói tanácsadója rámutatott: az EPPO felállítása nyomán, és az OLAF továbbra is csalási és szabálytalansági ügyekkel foglalkozna, illetve jelenti majd a bűnügyi gyanú veszélyét az EPPO-nak, amely fellép ezekben az ügyekben. (A magyar kormány érvelése szerint nincs szükség az EPPO-ra, mert már jól működik az OLAF és az Eurojust.)A kérdezz-felelek részben szóba került az OLAF-vizsgálattal érintett magyarországi közvilágítási projektek (Elios) ügye, amely kapcsán egy érintett város (Gyál) civil szervezete szeretné megkapni az OLAF vizsgálati anyagait. Erre a főigazgatói tanácsadó azt jelezte, hogy a folyamatban lévő OLAF-vizsgálatok anyagai nem nyilvánosak, csak azok lezárulta után lehetnek azok, de az anyagok kiadásáról még egyeztetni szükséges.A témához Thomas Bender, az Európai Bizottság regionális politikai főigazgatóságának Magyarországgal foglalkozó osztályvezetője is hozzászólt, aki általánosságban jelezte, hogy a magyar hatóságok az elmúlt időszakban a Bizottság által vitatott számos ügyben belementek abba, hogy pénzügyi korrekciót bevállaljanak annak érdekében, hogy az EU-s pénzeket ki lehessen utalni Magyarországra, és a vitatott tételek finanszírozása a magyar költségvetésre, azaz a magyar adófizetőkre hárul át. A büntetésekkel érintett EU-pénz a szabályok szerint még felhasználható Magyarországon, ha tudnak a hatóságok a vitatott számlák helyett egyéb fejlesztési számlákat benyújtani. Thomas Bender azonban azt is hangsúlyozta: az lenne az igazságos, illetve azt kellene tennie a magyar hatóságoknak, hogy az ilyen pénzügyi büntetéseket a magyar költségvetésről tovább hárítják azokra, akik szabálytalanul használták fel az EU-s pénzeket, azaz egyéni hibákért ne az adófizetők egésze álljon pénzügyileg helyt.