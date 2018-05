Nagy könnyítést jelentettek be a napelemes nulla százalékos hitelnél!

A legfontosabb változás

Az igénylés folyamata

Mire és mennyit lehet igényelni?

A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) weboldalán elérhető online alkalmazás ( https://online.mfb.hu ) segítségével mától benyújtható a hiteligénylés, a dokumentáció kitöltésében pedig számos magyarázat, útmutató, illetve videó is segíti az igénylőket.Azigény esetén (tehát a lakosságnál és a társasházi és lakásszövetkezeti pályázatoknál is) minden esetbenaz ügyfélnek.A lakossági energiahatékonysági pályázatoknál legkésőbb év közepétől induló online igénylés lehetőségére már Bernáth Tamás, az MFB elnök-vezérigazgatója is utalt a Portfolio-nak adott közelmúltbeli interjújában , a ma ténylegesen bekövetkezett változások a hivatalos pályázati oldalon is megjelentek 1-1 oldalba összerendezve. A közép-magyarországi régióbeli fejlesztésekre érvényes pályázat és változásai itt , míg az ország többi részére vonatkozó pályázat és változásai itt érhetők el.Az Online Hitelkérelmi Rendszerben magánszemélyek adhatják be hiteligényüket 5 millió forintos hitelösszegig. A hiteligénylés egykövetően elindítható, a hitelkérelem kitöltését pedig, majd később folytathatja az ügyfél - emeli ki az MFB közleménye. Az ügyfelek a beruházás tervezésével, átgondolásával párhuzamosan,a már rendelkezésre álló adatokat, azaz nem kell minden információt egy alkalommal megadni. A hiteligényléshez szükséges dokumentumokat az ügyfelek fel tudják tölteni az online felületre.Az internetes hiteligénylés során az érdeklődők. A regisztrációval kapcsolatban az MFB munkatársai, a dokumentáció kitöltésében pedig az MFB Pontokat üzemeltető hitelintézetek telefonos ügyfélszolgálata nyújt szakértő támogatást banki nyitvatartási időben.A hiteligénylés teljes folyamata elvégezhető az Online Hitelkérelmi Rendszerben, a hiteligénylőnek csak az interneten benyújtottaz online alkalmazásban kiválasztott MFB Pontra. A hitelbírálatot követően már csak avan hátra, amely szintén a kiválasztott MFB Ponton végezhető el.Az európai uniós forrású Lakossági Energiahatékonysági Hitelprogram (kódszáma: GINOP-8.4.1/A-17 és VEKOP-5.2.1-17) keretében az, vagyis többek között homlokzati hőszigetelésre, födémszigetelésre, nyílászáró cserére, világítás- és fűtéskorszerűsítésre igényelhető visszatérítendő forrás. Emellett a hitelösszeg fordítható megújuló energia felhasználására, ide tartoznak a napelemes, napkollektoros rendszerek, valamint a hőszivattyús és biomassza hőtermelő berendezések.A piaci feltételeknél jóval kedvezőbb hitel kamatozása a, a minimális önerő 10%, a futamidő akár 20 év is lehet. Az igényelhető hitelösszeg családi házak esetében, míg társasházak és lakásszövetkezetek esetében minimum 500 ezer, maximum 7 millió forint. 5 millió forint hitelösszeg alatt nem szükséges fedezetet bevonni, azaz az ingatlanra nem kerül jelzálog bejegyzés.A lakossági energiahatékonysági hitelhez, mint például a kezelési költség vagy az előtörlesztés díja. Az igénylőknek nem kell kamat-és árfolyamkockázattal számolniuk, vagyis a futamidő alatt csak a ténylegesen felvett hitelösszeget kell visszafizetni.