Odacsap a kormány az EU-pályázatok túlárazóinak!

Amennyiben a támogatást igénylő/kedvezményezett a támogatásból megvalósuló beszerzése alapján nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá, illetőleg a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében - ideértve a Kbt. szerinti inhouse beszerzéseket is - a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kell eljárnia.

A piaci ár alátámasztása (igazolása) a támogatást igénylő/kedvezményezett feladata és felelőssége. A nyilvánvalóan piaci áron felüli, túlzó árajánlatok esetén az Irányító Hatóság vagy a Közreműködő Szervezet jogosult a támogatói döntésben, a kifizetési igénylést jóváhagyó döntésben, vagy a szabálytalansági döntésben foglaltak szerint a benyújtott számlán elszámolható költséget csökkenteni, vagy a követeléskezelés előírásainak megfelelően visszakövetelni.

A most kiadott tájékoztató minden, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP), valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP) keretében megvalósult projektre vonatkozik, célja pedig, hogy a kedvezményezettek a piaci áraknak való megfelelőség alátámasztása során egységesen és jogszerűen járjanak el.

Átlátható, a megrendelés időpontját 6 hónapnál nem több idővel megelőző, legalább 3 árajánlatot kell benyújtani a kifizetési igényléskor és fontos, hogy ezek az árajánlatok függetlenek legyenek a megrendelőtől és az egymástól is

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat,

A költségtételeknek a projekt költségvetésének megfelelően részletezetteknek és ilyen módon ellenőrizhetőknek kell lenniük ahhoz , hogy meghatározható legyen a besorolásuk

Amennyiben a felhívás a saját teljesítést lehetővé teszi, a saját teljesítés piaci árának igazolása kötelező

Az ingatlan értéke, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok megváltásának költsége kizárólag független árszakértői vagy értékbecslői határozat vagy szakvélemény, vagy jogszabályban meghatalmazott hivatalos szerv által megállapított összeg erejéig elszámolható.

A közbeszerzési eljárásban vagy más, jogszabályban meghatározott eljárástípus keretében beszerzett javak esetén az eljárás dokumentációja alátámaszthatja a piaci árat azzal, hogy a Közreműködő Szervezet kétség esetén jogosult külön vizsgálatot folytatni és az eljárás során kialakult ártól - a vizsgálat eredménye alapján - eltérő értéken meghatározni az általa elismert piaci árat. Ez alapján minden olyan esetben, amikor a közbeszerzési eljárás eredményével kapcsolatban nem merült fel a túlárazás gyanúja, a közbeszerzés dokumentációja, mint a piaci árakat alátámasztó dokumentáció elfogadható.

Egy olyan környezetben tehát, ahol a piaci áraknak való megfelelés igazolása már eleve magasabb árszintek mellett megvalósuló projekteket jelent, de persze

A péntek délutáni szűkszavú közlemény címe mindössze arról tájékoztat, hogy módosult a "Tájékoztató a támogatást igénylők/kedvezményezettek számára a TOP és VEKOP által finanszírozott projektek során elszámolható költségek piaci árának alátámasztásához" című dokumentum.

Ezután hozzáteszik a közlemény kiadói: a piaci ár alátámasztása során a kedvezményezetteknek a tájékoztató, a felhívások, a pénzügyi elszámolási útmutató, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint szükséges eljárniuk.

A tájékoztató végül arra is felhívja a támogatást igénylők/kedvezményezettek figyelmét, hogy, általános és speciális módszerek alkalmazásával, adott esetben szakértő bevonásával. Amennyiben a Közreműködő Szervezet az elfogadhatónál nagyobb eltérést észlel a piaci árhoz képest, tisztázó kérdést tesz fel, indokolt esetben pedig csökkenti az elszámolható költséget - hangsúlyozza a kiadott anyag.