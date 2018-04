Tripla ár után most kiderül, ki újíthatja fel az észak-balatoni vasútvonalat

A lap megjegyzi: most is lehetnek gondok a tender uniós elfogadtatásával, mivel a projekt a "Központi régión kívüli városi és elővárosi közlekedés" című alfejezet részeként valósulna meg, azazA projekt ugyanis a Szabadbattyán és Balatonfüred közötti 64,5 kilométer hosszú szakaszon valósulna meg (egyrészt villamosításra kerül a vasútvonal, másrészt 44,6 kilométer hosszan a vasúti pályán végeznek a kivitelezők szabályozási munkákat, illetve 4 állomás is teljesen megújulna: Polgárdiban, Balatonkenesén, Balatonfűzfőn és Alsóörsön).Dorner Lajos a Balaton Fejlesztési Tanács közlekedési szakértője lapunknak elmondta,Ha a NIF ebben a hónapban vagy május elején eredményt hirdet, akkor szeptemberben megkezdődhet a beruházás. A kivitelezési idő harminc hónap, amely magában foglalja a szükséges tervek elkészítését és az engedélyek megszerzését.A projekt eredményeként a villamos mozdonyok és motorvonatok megjelenésével jelentősen csökkenne a menetidő - Budapest Déli pályaudvar és Balatonfüred között körülbelül egy óra negyven percre -, mivel Székesfehérváron nem lenne szükség a vontatójármű cseréjére.