Új problémát generált magának a kormány a lakástakarékok kivéreztetésével

a 2016-os jelentésben azt írta, hogy az előrehaladás, azaz az új energiamegtakarítás, egyharmada volt köthető a lakástakarékpénztári rendszerhez.

A Magyar Energiahatékonysági Intézet ügyvezető igazgatója emlékeztetett arra, hogy az Európai Parlament és a Tanács energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelve előírja az uniós tagállamok számára, hogy 2014-2020 között végsőenergia-fogyasztásukévente a 2013. január 1-jét megelőző három év átlagában. Ez az 1,5 százalékos kötelezettség Magyarország esetén 167 petajoule, és a magyar kormánynak is be kellett mutatnia azt, hogy ezt milyen intézkedéseken keresztül vállalja elérni., hiszen az kedvelt formája az épületek energiahatékonysági korszerűsítésének.Szalai Gabriella rámutatott arra is, hogy évente kell a kormánynak leadnia Brüsszelbe előrehaladási jelentéseket, hogy a vállalt energiafelhasználás csökkentésével hogyan halad ésEz tehát igen fontos lába volt a vállalás teljesíthetőségének, de miután ezt most "kiütötte" a kormány,egyrészt a vállalt cél teljesítéséhez, másrészt a lakossági energiamegtakarítási folyamat támogatásához. A MEHI korábbi felmérése szerint ugyanis az ingyenes hitel nem kellő vonzerő a energetikai korszerűsítések tömeges végrehajtásához.Érdemes egyébként azt is megjegyezni, hogy az MFB Pontokon elérhető, minap még kedvezőbbé tett nulla százalékos(magánszemélyeknél és társasházaknál egyaránt, utóbbiaknál a közösen vállalt felelősség kellően jó fedezet volt a banki hitelekhez is). Így tehát aki eddig kötött ilyen konstrukciót, az még "beforgathatja" a pénzt ebbe a konstrukcióba is, de új szerződés kötése és az abból történő megtakarítás "beforgatása" már nem fogja táplálni keresleti oldalról az MFB-s konstrukciót.