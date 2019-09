Azt hitted, hogy a vegán burgerek jóval egészségesebbek? Nagyot tévedtél!

Jó úton haladunk afelé, hogy a hagyományos gyorsétteremláncok, mint a Burger King, vagy a KFC felvegyék állandó kínálatukba a húsmentes húsból készült hamburgereket. Ahol eddig megjelentek, mindehol nagy sikert arattak és a befektetők körében is igen népszerű a sztori. Pedig ezek a termékek nem sokkal egészségesebbek, mint a hagyományos hamburgerek. Akkor mégis mi a siker titka?

Elkezdődött a húsmentes húsok térhódítása a gyorséttermekben és látszólag a befektetők hisznek a sztoriban. Nemrégiben sikeres tőzsdére lépést vezényelt le Leonardo DiCaprio vegán burgeres cége, a Beyond Meat és még mindig több mint a hatszorosát érik a részvények a kibocsátási árhoz képest. Pedig a húsmentes húsokból készült ételek nem minden tekintetben egészségesebbek, mint a hagyományos gyorséttermi szendvicsek – írja a Business Insider.

A képet azért árnyalja, hogy a húshelyettesítő termékek mögött nem feltétlenül egészségügyi szempontok húzódnak meg, hanem inkább környezetvédelmi megfontolások. A piac két nagy szereplője, a Beyond Meat és az Impossible Foods olyan ételeket készítenek, amelyekben a húst ahhoz állagra és ízre nagyon hasonló, sok fehérjét tartalmazó, de sokkal kevesebb erőforrással előállítható növényi alkotórészekkel helyettesítik. Kevesebb vízre, termőterületre, energiára van szükség a vegán burgerek előállításához, mint a hagyományos marhahúshoz.

Mind a két vállalat a gyorséttermeket célozza meg, amelyekkel partneri kapcsolatokat építenek ki és az éttermek kínálatába bekerülnek a húsmentes húsokból készült ételek is. A Beyond Meat termékeit például egy atlantai KFC tesztelte már, de van kapcsolata a Tim Hortons éttermekkel és a Dunkin’ Donuts-nál is lehet kapni a húsmentes szalámiból készült szendvicseket. Az Impossible Foods pedig a Burger Kinggel paktált le.

Ha összehasonlítjuk a vegán brugerek tápanyagtartalmát a hagyományos hamburgerekével, akkor az látszik, hogy több szempontból nagyon hasonlóak. A húsmentes Impossible Whopper 630 kalóriát tartalmaz, míg a „sima” Whopper 660 kalóriát. Egy Impossible Whopper 12 gramm telített zsírsavat tartalmaz, míg a Whopper 11 grammot. A nátriumtartalom pedig jóval magasabb a vegán változatban: 1,24 gramm, míg a klasszikus Whopperben mindössze 0,98 gramm. Viszont a koleszterin tekintetében sokkal jobban teljesítenek a vegán brugerek a Barclays gyűjtése szerint.

A feldolgozott élelmiszerek, függetlenül attól, hogy tartalmaznak húst vagy növényi alapanyagokból készülnek, nem feltétlenül szükségesek az étrendünkben, különösen akkor, ha gyenge minőségű olajokat tartalmaznak – állítja egy, a Business Insider által megkérdezett dietetikus.

Mindezek alapján aki egészségesen szeretne táplálkozni, az jobban teszi, ha továbbra is elkerüli a gyorséttermeket még azokat is, amelyek felvették a vegán burgereket az étlapra.

Ezekkel a burgerekkel nem az volt a cél, hogy alacsonyabb kalóriatartalmú, alacsonyabb sótartalmú, vagy kevésbé zsíros alternatívát kínáljanak, hanem inkább az, hogy leutánozzák a gyorséttermek hamburgereit ízre és állagra, mindezt úgy, hogy a hús helyett növényeket használnak alapanyagként. Így csökkentve a globális húsfogyasztást, harcolva a klímaváltozás ellen.

A számok pedig arról árulkodnak, hogy az emberek nem zárkóznak el a vegán burgerektől a KFC tesztnapján 5 óra alatt kifogytak a készletek, a Beyond Taco és az Impossible Whopper pedig szignifikánsan megdobta az eladásokat a Del Taco és a Burger King étteremláncoknál.

Jelenleg a húsmentes burgerek jóval drágábbak, mint a hagyományos hamburgerek, de a Beyond Meat vezérigazgatója, Ethan Brown azt ígéri, hogy a következő öt évben olcsóbb termékeket terveznek, amelyek árban is felveszik a versenyt az állati eredetű élelmiszerekkel. Ha pedig közben a húsok ára emelkedik, akkor még jobb pozícióba kerülhetnek. Sőt, egyre több gyorsétteremlánc jelentkezhet be a termékeire.