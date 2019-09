SAP tanácsadó céget vett a 4iG

Újabb cég 100 százalékos tulajdonosa lett a 4iG - jelentette be a tőzsdei társaság kedden a piacok zárását követően.

A Jászai Gellért érdekeltségében álló 4iG bejelentése szerint megvásárolta az Enterprise Group SAP tanácsadó cégét, a Veritas Consulting Kft-t, ezzel a társaság kizárólagos tulajdonosává vált. A közlemény szerint ezzel új üzletággal is bővül a 4iG tevékenysége.

A Veritas „PartnerEdge” státusszal rendelkezik, amely az SAP licenceinek értékesítési jogát is biztosítja a cég számára. A tranzakció vételárát a felek üzleti titokként kezelik.

"Az SAP egy olyan folyamatosan fejlődő platform a 4iG választékában, amellyel jelentős ügyféligényt elégíthetünk ki, ezáltal még magasabb hozzáadott értékkel vehetünk részt újabb nagy fejlesztési projektekben” – mondta Linczényi Aladin, a 4iG Nyrt. vezérigazgató-helyettese.

Az SAP által fejlesztett integrált vállalatirányítási rendszer, a nemzetközi nagyvállalati szektor mellett, a kisebb cégeknél és a közszférában működő szervezeteknél is egyre fontosabb szerepet tölt be. Az ismertebb irányítási, követési, ellenőrzési, beszerzési, készletezési funkciók mellett, az üzleti vagy gyártási folyamatok megszabott mértékű automatizálására, a szükséges dokumentumok, továbbá a keletkező pénzügyi, műszaki vagy logisztikai adatok kezelésére is alkalmasak az SAP szoftverek - emlékeztet a társaság közleménye.

A száz százalékban magyar tulajdonú Enterprise Group az informatikai és infokommunikációs szolgáltatások és megoldások egyik vezető hazai rendszerintegrátora a profiltisztítást követően a PLM, az ICT és az eHealth üzletágak erősítésére koncentrál. A száz szakértőt alkalmazó vállalat idén több mint nettó 4 milliárdos árbevételt prognosztizál. "Az elkövetkező hónapokban a PLM, az ICT és az eHealth területén is jelentős fejlesztésekkel készülünk” - mondta el Orbán Előd, az Enterprise Group ügyvezető igazgatója.