Nem a magas fizetés az egyetlen fegyver a munkaerő megtartására

A munkaerõhiány miatt szinte minden szektorban elterjedt gyakorlat, hogy a cégek fizetésemelésekkel csábítják át egymástól a legjobb dolgozókat. Egy kulcspozícióban lévõ vezetõ, vagy kiemelkedõ szakember elvesztése pedig az egész szervezet versenyképességére kihathat, ezért az õ megõrzésük létfontosságú a piaci szereplõk számára. Ebben a leghatékonyabb eszközük pedig már nem a fizetések további emelése, hanem a részvényjuttatás lehet, amivel a tulajdonosi pozíción keresztül érdekeltté tehetik õket a vállalat minél eredményesebb mûködtetésében. Ráadásul részvényjuttatással a generációváltás is megkönnyíthetõ, nem beszélve arról, hogy adózási szempontból is elõnyös, mert az ilyen juttatások után a munkavállaló és a munkáltató egyaránt mentesül a különbözõ járulékterhek alól.

Egy gondosan megtervezett értékpapír-juttatási program kiváló eszköze lehet a munkavállalók hosszútávú ösztönzésének, motiválásának. Az értékpapírjuttatás akár teljesen adómentes is lehet, de az értékpapír révén elérhetõ osztalékjövedelem is csupán 15 százalékkal adózik, szemben a munkabér, bónusz magasabb közterheivel. Ez kifizetõi oldalon is számottevõ megtakarítást jelenthet, így a tulajdonosi döntéshozatalkor a motivációs tényezõ mellett a kedvezõbb költségvonzat is fontos szerepet kap a részvényjuttatási program tervezésekor. Egy jól átgondolt, személyre szabott program részeseként a munkavállalók érdekeltté válnak a cég eredményesebb mûködésében, a menedzsment pedig az elkötelezett munkavállalók tevékenységébõl szintén profitál.

Az értékpapír alapú ösztönzõrendszerek révén a munkavállalók, vezetõ tisztségviselõk részére tagsági jogokat megtestesítõ értékpapír (üzletrész, részvény), vagy ahhoz kapcsolódó vagyoni értékû jog (vételi, jegyzési jog) juttatható a munkabérnél kedvezõbb adózási feltételek mellett. Amennyiben pedig aktuális a generációváltás, a tulajdonosi érdekeltség kialakításában is szerepet kaphatnak az ilyen típusú ösztönzõrendszerek

- mondta Fajcsák Gábor, az RSM Hungary adópartnere. Fajcsák szerint különösen akkor kerülhet elõtérbe egy értékpapír-juttatási rendszer, ha a generációváltás kapcsán a családon belül nem biztosított a szakmai hozzáértés, így a vállalkozás operatív irányítását a felsõvezetõk kezébe adná a tulajdonos. Ez esetben egy családon kívüli személy kerülhet bizalmi pozícióba, így nagyban segítheti az elkötelezõdését egy olyan részvényjuttatás, amely érdekeltté teszi a cég profitjának növelésében.

"Ilyenkor nagy elõny, ha az értékpapírjuttatás miatt nem keletkezik adófizetési kötelezettség, és a generációváltás adóhatékony környezetben valósítható meg" - tette hozzá az adószakértõ.

A hangsúly minden esetben az elérhetõ elõnyök és a várható hátrányok, illetve a költségek mérlegelésén van. Azokban az esetekben, amikor egy cégnél a generációváltás következményeként történõ vezetõ váltás is a családon belül valósul meg, nem feltétlenül szükséges egy ilyen program, ugyanakkor a korábbi vezetõ stafétaátadását mindenképpen könnyítheti, ha az utódlás során legalább a hozzá személyesen kötõdõ vezetõkre is támaszkodhat az utód. Ezt könnyítheti meg, ha ezek a vezetõk maguk is részesedéshez jutnak. "Szinte szükségszerû a juttatási program alkalmazása, ha a felsõvezetõk veszik át a vállalat teljes irányítását miközben a tulajdonos utódai a cégvezetéstõl távol maradnak. Ebben az esetben ugyanis nem lenne olyan tulajdonos, aki irányítást gyakorol, így a tulajdonosi szemlélet és a profit maximalizálás úgy biztosítható a leghatékonyabban, ha azok a vezetõk, akik a vállalat irányítását átveszik, maguk is eredményérdekeltté válnak azzal, hogy részesedést is szereznek a vállalatban" - hangsúlyozta Fajcsák.

Nem csak a nagyoknak érheti meg

A különbözõ típusú értékpapír-juttatási programok között jelentõs különbségek lehetnek. A spektrum elég széles, a program érintheti a teljes dolgozói kört, vagy csak egy meghatározott csoportot, ezért szinte minden cégméretben alkalmazható. Egyes rendszerek bevezetése, mûködtetése cégszinten jelentõsebb adminisztratív terhet jelent, ilyeneket jellemzõen nagyobb létszámot foglalkoztató, milliárdos árbevételû társaságok alkalmaznak. Ugyanakkor vannak olyan módszerek - tipikusan ilyen a dolgozói részvény juttatása -, amelyek akár egy kisebb cég esetében is valós alternatívát jelenthetnek. Már évi 10-20 millió forintos osztaléknál meg tud térülni egy egyszerûbb rendszer kiépítése. Minden rendszernek megvan a maga sajátossága: van, amelyik keretében a résztvevõk köre szabadon határozható meg, van, amit teljeskörûen meg kell hirdetni, egyikben közvetlenül tulajdonossá válnak a résztvevõk, másikban csak közvetve, egy MRP szervezeten keresztül.

Eltérés mutatkozik abban is, hogy egyéni teljesítményhez köthetõ-e a juttatás, vagy sem. Egy kívülrõl jövõ szakmai vezetõ esetén elsõbbségi részvény juttatásával biztosítható az eredménybõl való kiszámítható részesedés, anélkül, hogy a tulajdonosi irányítás veszélybe kerülne. A kulcsembereknél a dolgozói részvény is jó lehetõség lehet a tulajdonosi érdekeltség megteremtésére. Ezzel szemben, a munkavállalói értékpapír-juttatási program, illetve a javadalmazási célú munkavállalói résztulajdonosi program (MRP) tipikusan a munkavállalók szélesebb körének biztosíthat kedvezõ juttatási lehetõséget.

Családon belüli utódlás esetén a normál részesedés átadása is megfelelõ lehet, míg családon kívüli utódlás esetén olyan rendszert érdemes választani, amellyel az új vezetõ megfelelõ motivációt kap a vállalkozás sikeres irányításához, ugyanakkor a családtagoknak is biztosít valamilyen kontrollt a vállalat irányítása felett.

"A különbözõ részvényprogramok kiváló lehetõséget jelentenek a cégtulajdonosoknak arra, hogy - amikor úgy döntenek - fokozatosan kiszállhassanak a vállalatból, mindamellett, hogy a cég magas teljesítõképessége megmarad. Tipikus ügyfélkörünk így egy olyan új menedzsmenti körrel fog együttmûködni, aki a részesedés által közvetlenebbül érdekelt a cég sikerességében. Privátbanki szolgáltatóként azt látjuk, hogy ez az új menedzsmenti kör pedig olyan lehetõséget kap, mely által hosszú távon õ is privátbanki ügyfelek közé kerülhet. Ezen túl érdemes megemlíteni, hogy mindenki jól jár azzal, ha egy fenti tulajdonosváltás sikeresen zajlik le egy cégben, hiszen egy eredményes cég nem csak a régi és az új tulajdonosnak, hanem a gazdaságnak és a bankoknak is elemi érdeke" - mondta Kállay András, az Erste Group Privátbanki Kompetencia Központjának vezetõje.

Fontos, hogy a tulajdonos pontosan határozza meg a célkitûzéseit, gondolja át, hogy milyen körben, milyen mértékben szeretné érdekeltté tenni a munkavállalókat, családtagokat a cég mûködésében. Megfelelõ tervezéssel a tulajdonosi érdeksérelmek is könnyedén kiküszöbölhetõk például a részvényekhez kapcsolható szavazati jog korlátozásával.

