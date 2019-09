A Fidesz-kétharmad óta lefeleződött az Opus - Mi történik a cégnél?

2017-ben a magyar tőzsde sztárpapírja volt az Opus, az elmúlt másfél évben, a legutóbbi magyarországi parlamenti választások óta azonban lefeleződött a részvények árfolyama. A cégcsoport gyakorlatilag minden stratégiai szempontból fontos szektorban jelen van, a Konzum beolvasztásával az ötödik legnagyobb vállalat lett a budapesti tőzsdén és növekedési ígéretekből sincs hiány. Akkor mégis miért esik az árfolyam?

Nagy holdingcég született

Az Opus és a Konzum nemrég két, szinte jelentéktelen kisvállalat volt a magyar tőzsdén. Az elmúlt két évben azonban, miután Mészáros Lőrinc megjelent a tulajdonosi körben, egyre nagyobbra hízott a két cég, tőkeemelési sorozatok keretében folyamatosan töltötték fel tartalommal őket. Tavaly döntés született a két cég egyesítéséről, aminek eredményeként most már az egyesült, Opus néven tovább futó vállalat minden stratégiailag fontos hazai ágazatban jelen van, összesen 53 céggel. 2018 az építkezés éve volt az Opus életében, a tőkeemelési sorozatok pedig megalapozták azt a nagyszabású tervet, ami végül idén valósult meg: hogy az Opus és a Konzum egyetlen nagy holdingcéggé olvadjon össze.

És az új Opus tényleg mindenhol jelen van. Van energiaipari érdekeltsége a Mátrai Erőművel, nagyszereplő a turizmusban, több élelmiszeripari cége van és az iparban is megvetette a lábát, ezek a hosszú távú, stratégiai befektetések. Ezen kívül vannak a likvid befektetések és kisebbségi részesedések, mint a 4iG, az Appeninn vagy a CIG Pannónia, amelyeknél a cég saját bevallása szerint az alapvető cél az elérhető legnagyobb profit (akár osztalék, akár tranzakció útján).

Forrás: Opus Global

Mi jön most?

Az Opus nem titkolt célja, hogy folytatódjon a növekedési sztori – a hivatalos kommunikáció alapján ez derül ki legalábbis. Még osztalékot is csak akkor fizet majd a vállalat, ha ez nem veszélyezteti a növekedési terveket. Rövid távon azonban valószínűleg inkább a portfólióba tartozó vállalatok intergációja, a szinergiák realizálása, a stabil értéknövelés lehet a fókuszban, az organikus növekedés lesz inkább a növekedés hajtóereje.

Az idei évre 30 milliárd forintos EBITDA-t jósol a menedzsment az Opusnál, tavaly az Opus és a Konzum összesített EBITDA-ja valamivel több mint 10 milliárd forint volt.

Az összeolvadás július elsejével valósult meg és ezzel több szempont szerint (saját tőke, 2018-as árbevétel és adózott eredmény, piaci kapitalizáció) a BÉT ötödik legnagyobb vállalata jött létre. Hiába esett azóta az árfolyam, piaci kapitalizáció alapján még mindig az ötödik helyen áll az Opus a BÉT-en. A méretnek pedig azért van jelentősége, mivel a fúziót követően a piaci kapitalizáció és a pénzügyi mutatók már rövidtávon szélesíthetik a társaság nemzetközi forrásbevonási lehetőségeit.

A cég első számú célja eléréséhez, a nemzetközi terjeszkedéshez és a hosszú távú, stabil növekedéshez szükség van az intézményi befektetőkre, azok arányának növekedésére az új Opus tulajdonosi struktúráján belül. A korábbi tervek szerint most, hogy lezárult az összeolvadás folyamata, újabb külföldi befektetőknek mutathatják be a vállalatcsoportot és az új Opus kilép a nemzetközi befektetői piacra.

Jön a kötvénykibocsátás

Egy hatalmas kötvénykibocsátás már készülőben van, a vállalat meghirdetett egy rendkívüli közgyűlést október elejére, amivel megkezdődik a kötvénykibocsátás folyamata, az Opus 28,6 milliárd forint értékben bocsátana ki vállalati kötvényt, ehhez a hitelminősítés már elkészült, a Scope Ratings az MNB által elvártnál 4 fokozattal jobb minősítést adott a vállalat kötvényére, a vállalat arra számít, hogy az MNB részvétele mellett akár régiós nagybefektetők érdeklődését is felkeltheti az Opus-kötvény.

A kötvénykibocsátásból befolyó összeget részben a hitelek átstruktúrálására használja az Opus, de további akvizíciók finanszírozására is szolgálhatnak a befolyó források, a vállalat vezetése hazai és régiós fejlesztésekben is gondolkozik, de egyelőre marad a magyar fókusz. A célpontok elsősorban az energetika, az élelmiszeripar és a turizmus területéről kerülhetnek ki, minden területen meghatározó piaci szereplőket keresnek, cél a piacvezető pozíció.

Az árfolyam mégis zuhan

2017 legnagyobb tőzsdei sztorija volt itthon, hogy Mészáros Lőrinc részesedést szerzett két, addig elhanyagolt kis tőzsdei vállalatban, az Opusban és a Konzumban. Abban az évben a Konzum árfolyama a 63-szorosára, az Opus-é a 20-szorosára emelkedett. Az üzleti modell lényege az volt, hogy cégek saját forrásból és vélhetően hitelekből, valamint saját részvények eladásával felvásárlásokat hajtanak végre, amelyek révén egyre több vállalat kerül az Opus és a Konzum portfóliójába. Ez akkor működik igazán jól, ha a két cég részvényárfolyama magas, mert akkor lehet milliárdos tranzakciókat végrehajtani úgy, hogy közben a nagytulajdonosok folyamatosan tartsák a kontrollt. Azonban az árfolyamemelkedés mögött volt tartalom is, már nem üres cégek voltak többé, egy ideig egymást érték az újabb és újabb bejelentések.

Az elmúlt egy év azonban már inkább az Opus és a Konzum összeolvadásáról szólt, elcsendesült a híráramlás, a legfontosabb stratégiai cél ugyanis az összeolvadás lett, addig pedig háttérbe szorultak az újabb akvizíciók.

Most egy ideig pedig inkább az organikus növekedésen, a racionalizáláson és a szinergiahatások kiaknázásán lehet a hangsúly.

Ezzel együtt pedig úgy tűnik, hogy a befektetők is kezdték elveszteni az érdeklődésüket. A 2018-as parlamenti választások környékén még csúcsközelben voltak a részvények, ezt követően azonban egy masszív lejtmenet kezdődött, aminek eredményeként mostanra gyakorlatilag lefeleződött az árfolyam a tavalyi április eleji szintekhez képest.

Miért esik az Opus?

A kérdésre több válasz is létezik:

A kisbefektetők egy részét azok a sztorik érdeklik, amikkel gyorsan magas hozamra lehet szert tenni, ilyen volt korábban az Opus (és a Konzum) is, napi 10-20 százalék plusz jól hangzik, a mostanában jellemző pár százalékos elmozdulások már kevésbé érdekesek a spekiknek.

Buy the rumor, sell the news: amíg csak spekulálni lehetett arra, mekkorára is nő az Opus, sok befektetőnek sokkal izgalmasabb volt a cég, most, hogy már sokkal konkrétabb a méret, az üzleti modell, a célok, a spekulatív tőke is kivonult a papírból.

Az elmúlt 2 év a cégcsoport felépítéséről szólt, most a sok befektető számára kevésbé izgalmas hatékonyságjavítás, a szinergiahatások kiaknázása következik.

Érezhetően kevesebb a bejelentés is az Opusnál, mint abban a fázisban, amikor egymás után kerültek a cégcsoportba a vállalatok, a newsflow hiánya miatt is csökkent a befektetői érdeklődés az Opus iránt

Van egy olyan várakozás a piacon, hogy a Mészáros birodalom további építése már részben nem a tőzsdén keresztül valósul meg, vagyis a tőzsdei cégek részvényesei abból már nem profitálnak.

Ráadásul az is látszik, hogy már nem csak az Opusra érdemes figyelni, több tőzsdei hatalmi centrum épühet, ez is megosztja a befektetők fókuszát.

A technikai kép is alaposan elromlott, több hosszútávú trendvonal, fontos támaszszint is letört, ráadásul az Opus grafikonján a 2017-es és a 2018-as csúccsal egy dupla csúcs is kirajzolódott.

A napi rendszerességű bejelentésekhez szokott befektetők kiábrándulhattak a cégből, de a hosszú távon gondolkozóknak most érdekesebb lett a sztori:

egy diverzifikált portfoliójú vállalatóriás jött létre,

a nem ciklikus iparágakban működő cégek súlya jelentős,

egyes vállalatoknál jelentős megrendelésállományok és beruházások vannak folyamatban, amelyek a növekedést támogathatják,

az intergációval és a konszolidációval javulhat a költségstruktúra, emelkedhet a profitabilitás,

az Opus adósságállománya még mindig relatíve alacsony, a tervezett 28 milliárd forintos kötvénykibocsátás lesz az első nagyobb volumenű hosszútávú adósságállomány a cégnél és az adósságállomány/nettó eszközérték hányados még a kötvénykibocsátást követően is 30 százalék körül lehet a Scope számításai szerint.

A következő fontos dátum, amire a befektetőknek figyelni kell, az a vállalat féléves jelentése lesz, ami az első gyorsjelentés lesz azóta, amióta lezajlott az egyesülés. A vállalat szeptember 30-án tervezi publikálni a számokat.

A kockázatokról

Ami a kockázatokat illeti, az Opussal kapcsolatban a transzparencia még mindig nagy kérdőjel. A kommunikációban egyre erősebb a vállalat, viszont a cégstruktúra a portfolióban található vállalatok mennyisége miatt nehezen átlátható, a tulajdonosi struktúra sem a legkönnyebben követhető. Transzparencia nélkül pedig az intézményi befektetők bizalma sem túl erős – ezt támasztják a Portfolio rendszeres havi alapkezelői felmérései is, amelyben rendszeresen említik az Opus nevét a hazai alapkezelők a legkevésbé kedvelt részvények között, legutóbbi, szeptember eleji felmérésünkben például hárman is. Arról nem is beszélve, hogy a cég értékelését mennyire megnehezíti a szerteágazó tevékenységi kör.

Ebből a szempotból érdekes lesz majd a vállalat részvényeinek követését megkezdő Equilor hamarosan megjelenő első összefogó elemzése a cégről, összességében jelentősen javíthatja a cégben zajló folyamatok értékelését, hogy egy elemzőház is rendszeresen foglalkozik majd a céggel.

Egyelőre lefelé

Egy dolgot érdemes már az elején leszögezni: az Opus grafikonján a trend egyértelműen lefelé mutat, több mint egy éve esik az árfolyam, és rövid emelkedésektől eltekintve folyamatosan nyomás alatt áll. Amennyiben folytatódik az esés, akkor az augusztus végi 342 forintos mélypontot érdemes figyelni, a technikai kép érdemben csak akkor javulna, ha első körben ismét sikerülne visszatérni a 400-500 forint közötti sávba, ahol az árfolyam hónapokon keresztül tartózkodott, igazán pozitív az lenne, ha ismét 500 forint fölé emelkedne az Opus.

A címlapkép forrása: MTI / Komka Péter