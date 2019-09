Csomagolástechnikai kutatóintézetet nyitott a Nestlé

A Nestlé megnyitotta a Nestlé Csomagolástechnikai Intézetet, amely többek között az újratölthető és újrahasználható csomagolás, egyszerűsített csomagolóanyagok, újrahasznosított csomagolóanyagok, nagy teljesítményű nem áteresztő papírok, valamint bioalapú, komposztálható és biológiai lebontható anyagokkal foglalkozik majd – derül ki a Nestlé közleményéből.

Stefan Palzer, a Nestlé technológiai igazgatója szerint a cél, hogy a legmodernebb technológiát és terméktervezést vessék be a műanyaghulladék visszaszorítása és az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése érdekében. A Nestlé szakemberei a fejlesztési központokkal, beszállítókkal, kutatóintézetekkel és startupokkal közösen fejlesztik és vizsgálják a környezetbarát csomagolóanyagokat és rendszereket.

A Nestlé már tett lépéseket a csomagolóanyagokra vonatkozó 2025-ig tartó vállalásai terén, és több új csomagolási megoldással is megjelent. A Nestlé szakemberei és szállítói például mindössze egy éven belül kidolgozták az újrahasznosítható papírkiszerelést az olyan termékek esetében, mint a szerencsi gyárban készülő Nesquik All Natural kakaópor és a YES! szelet.