Hogy készülnek a magyar vállalatvezetők a recesszióra?

Innovációról, alkalmazkodóképességről, egy esetleges válságra való felkészülésről szólt mai Business and Finance Summit 2019 konferenciánk vállalatvezetői panelbeszélgetése, amelyet Kerekes Antal, a PWC partnere moderált.

Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója szerint cégük mögött olyan vállalatok állnak, amelyek több válságot is átéltek, különböző forgatókönyvekre is felkészülnek, emiatt optimista a cég stabil működését és növekedését illetően. Ugyanakkor a növekedési ütem csökkenésére kell a gazdaságban felkészülni; bizonyos szektorokban, szegmensekben pedig mérsékelt visszaesésre is sor kerülhet. Cash-termelő képességre és konszolidációs stratégiára van szükség.

Sávos András, a Knorr-Bremse ügyvezető igazgatója elmondta: nagyon meredek emelkedésen vannak túl, ebben az időszakban azon munkaerő és beszállítók megtalálása jelentett nehézséget számukra, akik tudják ezzel tartani a lépést. Bár nagyon jól ment nekik, a legjobb években is folyamatosan válságra készültek. Németország jóval előttünk jár a digitalizációban és az automatizációban, a német gazdaság alkalmazkodóképessége a magyar vállalatok számára is stabilizáló tényező.

Sinkó Ottó, a Videoton vezérigazgatója felidézte: volt már olyan válságuk (2000 körül) a Videotonnál, ami másoknak szinte fel se tűnt. A 2008-as válság szerkezeti átalakulást hozott, jól jöttek ki belőle, azóta több mint kétszeresére nőtt az árbevételük alig növekvő létszám mellett. Ezért a „válsággal én úgy vagyok, hogy már alig várom.” Szerinte a csúcsévük tavaly volt, az elektronikán kívüli területek visszaesést mutatnak. Sinkó szerint ha lesz válság (nem tudja, lesz-e), az teljesen más lesz, mint eddig volt, és nem biztos, hogy „a pénz lesz most is a legfontosabb”, az eddig megismert fiskális és monetáris eszközök pedig nem biztos, hogy elegek lesznek.