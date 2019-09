Mi foglalkoztatja manapság a vállalatok pénzügyi vezetőit? – Itt a válasz

Erős makrogazdasági környezetet és boldog, kiegyensúlyozott munkaerőt kívántak maguknak és cégüknek a CFO-k mai Business and Finance Summit 2019 konferenciánkon, megvitatva munkájuk legfontosabb, aktuális kihívásait.

A pénzügyi vezetők (CFO-k) kerekasztalának résztvevőit Fülöpné Bogdán Krisztina, a Commerzbank vezérigazgató-helyettese kérdezte mai Business and Finance Summit 2019 konferenciánkon. Ízelítő a beszélgetésből:

Mi az elvárás a CFO-k felé 2019-ben?

Horváth Krisztina (ELMŰ-ÉMÁSZ) szerint pénzügyi vezetőként már a vállalat működésének legapróbb részleteivel is tisztában kell lenni, tíz évvel ezelőtt még nem érezte így. Éder Lőrinc (i-Cell) szerint a reáliák begyűjtése, elemzése és a vezetők, kollégák felé történő visszacsatolása manapság cégüknél a legnagyobb kihívás. Holman Péter (Confector) elmondta: kis cégnél dolgozik, a „CFO-ság” a munkaideje körülbelül 10%-át köti le, mégis ő a CFO. Az éves beszámolókkal szemben a projektek dokumentumai bírnak igazán nagy jelentőséggel náluk. Kotormán Mihály (KITE) szerint a pénzügyi vezetőknek látnoknak kell lenniük, a gazdaságban látható folyamatokat a kockázatkezelésben például előre kell jelezniük, le kell képezniük a tulajdonosok számára.

Mit tesz meg azért, hogy munkájában a topon legyen (képzés, tanácsadók stb.)?

Horváth Krisztina (ELMŰ-ÉMÁSZ) elmondta: amely információra szüksége van, nem egyedül kell beszereznie, minden szakterületnek megvannak a szakértői, ők együtt rendkívül komplex folyamatok résztvevői. Éder Lőrinc (i-Cell) szerint igénybe kell venni a tanácsadók munkáját, több értelme van, mint éjjel-nappal képezni magunkat. Holman Péter (Confector) szeret tanácsadókkal együtt dolgozni, testre szabott tanácsokat kapnak tőlük. Kotormán Mihály (KITE) a jogszabályoknak való megfelelés, adatszolgáltás során szükséges tudás megszerzése mellett szintén kiemelte a tanácsadók jelentőségét.

Milyenek a finanszírozási tapasztalataik és a pénzügyi kockázataik?

Holman Péter (Confector) elmondta: nincs külső forrásuk, a bankok jellemzően számlaajánlatokkal bombázzák őket. Anyagimportőrként egy kedvezőbb forintárfolyam segítené őket. Éder Lőrinc (i-Cell) elképzelhetőnek nevezte, hogy a Növekedési Kötvényprogramban kibocsátóként részt vesznek majd, a programot nagyon jónak tartják. A KITE-nél Kotormán Mihály (KITE) szerint „egészséges hármasból” gazdálkodnak: saját forrás, banki és szállítói finanszírozás egészséges egyensúlya jellemzi a forrásoldalt. Az ELMŰ-ÉMÁSZ 17 cége Horváth Krisztina elmondása szerint cash pool segítségével oldja meg finanszírozását, a cégcsoport készpénzállománya folyamatosan és jelentősen ingadozik. Alapvetően nem kötvényben, hanem folyószámlahitelekben gondolkoznak.

Hogy készülnek egy válságra?

Éder Lőrinc (i-Cell) szerint kevésbé vannak kitéve egy válságnak, a munkaerőszűke következményei azonban őket is elérhetik. Kotormán Mihály szerint a KITE-nél a konzervatív kockázatkezelés és a válságra való felkészülés mindig is hangsúlyos volt, fix finanszírozás helyett pedig az ELMŰ-ÉMÁSZ-hoz hasonlóan jelentősen változó állományokkal rendelkeznek. Az ELMŰ-ÉMÁSZ lassulásra igen, válságra nem készül – hangsúlyozta Horváth Krisztina, szerinte illúzió, hogy egy vállalat tökéletesen válságbiztos legyen. A munkaerő megszerzése nagy küzdelmet jelent számukra. Holman Péter (Cofenctor) lassulásra, némi konszolidációra számít az építőiparban, ez rá is fér a szektorra.