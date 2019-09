8 milliárd forintnyi beruházási hitelt végtörlesztett a BIF

A BIF pénteken jelentette be, hogy a vállalatnak a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-nél fennálló, 2017. november 24-én létrejött kölcsönszerződés szerinti 8 milliárd forint összegű beruházási hiteltartozása végtörlesztésére 2019. szeptember 13-i értéknappal sor került.

A BIF szeptember 3-án jelentette be, hogy a társaság és az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. között 2018. november 7-én létrejött 20 milliárd forint összegű hitelkeret-szerződés alapján a társaság és az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. között a tegnapi napon létrejött kölcsönszerződés szerint a társaságnak a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-nél fennálló 2017. november 24-én létrejött kölcsönszerződés szerinti 8 000 000 000 forint összegű beruházási hiteltartozása végtörlesztése céljából az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 7 579 600 000 forint összegű 10 éves futamidejű évi 1,82 százalékos fix kamatozású forint kölcsönt nyújt a társaság részére.

A BIF szeptemberi 3-i bejelentésével kapcsolatban érdemes felidézni, hogy a BIF és az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. között 2018. november 7-én létrejött hitelkeret-szerződés értelmében a 20 milliárd forintot ingatlanvásárlásra, ingatlanfejlesztésre és hitelkiváltásra is felhasználhatja a vállalat. A most közzétett bejelentés szerint utóbbira, vagyis közel 7,6 milliárd forintos hitelkiváltásra került sor. Ez egyben azt is jelenti, hogy a BIF számára még több mint 12,4 milliárd forintos hitelkeret áll rendelkezésre, amely pozitív hír. Ugyanis, ahogy a most közzétett közleményből is kiderül, nagyon olcsón (1,82 százalékos fix kamatozás) juthat hosszú lejáratú forinthitelhez a BIF. Érdemes azt is megjegyezni, hogy a szóban forgó hitel nagy előnye az is, hogy rugalmas a felhasználása, megteremti annak a lehetőségét is, hogy a társaság forintban adja bérbe az ingatlanjait. Azt is észre kell venni, hogy nagyon jól időzített a BIF menedzsmentje, gyakorlatilag a hozamkörnyezet mélypontján váltotta ki a hiteleit.

Nagyot emelkedett idén az árfolyam

A BIF ma 0,3 százalékkal került feljebb, míg a társaság részvényárfolyama idén 42,5 százalékot emelkedett.