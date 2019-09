Két behalt kitörés is az olaj grafikonján

Az új szaúdi energiaminiszter, Abdulaziz bin Salman herceg munkába lendült, melynek eredményeként az eddig renitens országok, Irak és Nigéria ígéretet tett, hogy visszavágják olajtermelésüket. A piac azonban szkeptikusan fogadta a bejelentést és jelentősen elromlott a technikai kép a Brent árfolyama esetén.

Április óta már 16 százalékot esett a kőolaj ára, annak ellenére, hogy a 24 országból álló OPEC+ koalíció termeléscsökkentési megállapodást kötött, ezzel egyensúlyozva a növekvő amerikai palaolajtermelést, és a globális lassulás miatti olajkereslet csökkenést. A megegyezés ellenére Irak és Nigéria felfuttatta termelését, csökkentési ígéretének ellenére.

Az Irakkal és Nigériával szembeni keményebb fellépés egyértelműen a frissen energiaminiszterként beiktatott szaúdi hercegnek tudható be. Ahelyett, hogy szimplán rendre utasította volna a herceg az iraki olajminisztert, cserében csupán meglátogatta, mely elégségesnek tűnt ahhoz, hogy az irakiak bevállaljanak egy napi 175 000 hordós termeléscsökkentést.

Szaúd-Arábiának most különösen fontos a magas olajár. Egyrészt a költségvetése 85 dollárnál lenne egyensúlyban, másrészt még idén tőzsdére vezethetik az olajóriás Saudi Aramcot, melynek értékeltségében fontos szerepet tölt be az olaj ára. A szándék jócskán meglátszik Szaúd-Arábia olajtermelésén, hiszen több mint félmillió hordóval kevesebb olajat termeltek, mint amihez az OPEC-ben tett megállapodás köti az országot. Irak kitermelése ezzel szemben napi 301 ezer hordóval haladta meg korábbi ígéretét, Nigéria 243 ezer hordóval, de még Oroszország is 100 ezerrel.

Az új szaúdi energiaminiszter igazi tesztje majd decemberben fog eljönni, amikor az OPEC kénytelen lesz eldönteni, hogy a 2020-as kínálati többletet hajlandó lesz-e újabb termelésvisszavágással kezelni.

A piac nem bízik az OPEC-ben

Az utóbbi két napban jelentőset esett az olaj árfolyama, mellyel rögtön két fontos támasz szint is letörésre került, egyrészt a korábbi fej-vállak alakzat nyakvonala, másrészt a szeptember elejei kitörés is behalt. Bár tegnap visszahúzták nap végére az olajat, azonban a spekulatív vételi megbízások további zárásának köszönhetően tovább folytatódhat a Brent lejtmenete, a következő megálló 58 dollárnál lehet.

