Eljött az új világ, mostantól másképp fizetsz a bankkártyáddal

Bár a szolgáltatók haladékot kaptak az online fizetéseknél az erős ügyfélhitelesítés teljesítésében, mától életbe lép a PSD2 szabályozás, és emiatt több változást tapasztalhatunk a bankkártyás fizetéseknél. Ezen kívül innentől kezdve várhatjuk, hogy új típusú fintech szolgáltatások induljanak el a piacon élesbn is. Összeszedtük, mi mindenre érdemes figyelni.

1. Érintéses bolti fizetés - PIN-kód 5 ezer alatt is

Szeptember 14-e után a bolti bankkártyás vásárlásoknál előfordulhat, hogy akkor is PIN-kódot kér a terminál, ha 5000 forint alatt vásárolunk érintéses fizetéssel. A szabályozás szerint ugyanis 5 tranzakció után, vagy a korábbi vásárlásaink összesített, legfeljebb 150 eurós (kb 48 ezer forintos) összeghatár felett mindenképpen meg kell adni a PIN-kódot a kasszánál, ezeket a határértékeket a banki rendszerek folyamatosan nyomon követik majd. A számláló nullázódik, ha közben valahol mégis PIN-kód megadásával fizetünk. A szabályt annak érdekében vezetik be, hogy ha elveszítjük vagy ellopják a kártyánkat, akkor ne tudják korlátlanul használni azt az NFC-s funkcióján keresztül sem.

2. Számlainformációs szolgáltatók (AISP)





A PSD2-es szabályozás kinyitja a bankokat, szabályozott keretek között az engedéllyel rendelkező szolgáltatók hozzáférhetnek a banki adatainkhoz, és fizetési tranzakciókat is indíthatnak, persze csak akkor, ha az ügyfél erre engedélyt ad nekik. Kétféle új típusú engedélyt adnak ki a felügyeletek: AISP és PISP szereplők jelenhetnek meg a piacon. Az AISP szolgáltatók a számlainformációkat tudják bekérni az ügyfélről, ezzel olyan szolgáltatást indíthatnak, hogy az ügyfél akár több bankszámláját egy helyen tekintheti át, és nyomon követheti, hol és mennyit költött, milyen megtakarításai vannak, mennyi likvid vagy kevésbé likvid pénzeszköze van.

3. Fizetéskezdeményezési szolgáltatók (PISP)





A PISP, azaz a fizetéskezdeményezési szolgáltatók mobilos vagy éppen online - a kártyatársaságokat az értékláncból kihagyó - pénzküldési megoldásokat fejleszthetnek. Utóbbira a legkézenfekvőbb példa a személyek közötti (mobil)fizetés, ami a pénzforgalom egyik leggyorsabban fejlődő területe, de online fizetéseknél is alkalmazható alternatíva lehet a bankkártyákra és az átutalásra. PISP és AISP típusú szolgáltatások már eddig is léteztek, csakhogy nem szabályozottan működtek, hanem valahol a szürkezónában foglaltak helyet (pl. Sofort, Mint, Magyarországon a Wyze.me stb.). A bankok eleve nem nézték jó szemmel, hogy az ügyfelek és a bankok közé egy harmadik szolgáltató lép, pláne, ha még csak nem is vonatkozik rájuk egy sor biztonsági és prudencuiális szabály.

+1 Online fizetés - Erős ügyfélhitelesítés

A PSD2 erős ügyfélhitelesítés (SCA) szabálya miatt az online kártyás fizetéseknél (illetve ahol korábban még nem alkalmazták, ott a netbanki belépéseknél is) tapasztalhatjuk majd a legnagyobb változásokat, ugyanis az erős ügyfélhitelesítés elvárás miatt kétfaktoros azonosítást alkalmaznak majd a bankok. A szóban forgó részletszabály teljesítése alól azonban egyelőre a magyar piacon haladékot kaptak a szereplők, és több más európai piacon is már meghozták a büntetések kiszabásának halasztásáról szóló döntést.

Ha már minden szereplő felkészült, jó eséllyel valamilyen mobilos megoldással fognak nekünk egy egyszer használatos kódot küldeni a bankok, például SMS-ben, mobilos értesítésben/mobilappon keresztül, amelyet be kell majd írnunk a kártyás fizetési oldalon a megfelelő cellába. Más megoldások is léteznek, például egy az ügyfél által ismert jelszót vagy kódot is alkalmazhatnak a pénzintézetek, a lényeg, hogy újabb biztonsági réteget kapnak ezek a fizetések.