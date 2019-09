Az Öbölháború óta nem volt ekkora pánik - Elszállt az olaj ára

Az ázsiai tőzsdékre is hatással volt ma reggel a szaúdi dróntámadás, a vezető tőzsdék közül több is a negatív tartományban nyitott, igaz, nem csak az olaj piacán látható események, hanem egy kifejezetten gyenge kínai makroadat is lefelé húzza az árfolyamokat, ugyanis Kínában az ipari termelés növekedésének üteme 17 éves mélypontra esett vissza, a kiskereskedelmi forgalom bővülése pedig tovább lassult augusztusban az elhúzódó amerikai-kínai kereskedelmi háború és a gyengülő belföldi kereslet hatására. Ezen felül az is negatívan hatott, hogy a kínai miniszterelnök, Li Ko-csiang a hétvégén arról beszélt, hogy a jelenlegi gazdasági környezetben nagyon nehéz lesz elérni, hogy a kínai GDP 6 százalékos vagy afeletti mértékben növekedjen. A kínai vezetés 2019-re 6-6,5 százalékos gazdasági növekedést célzott meg, az idei második negyedévben 6,2 százalékkal nőtt a kínai gazdaság, ami a legalacsonyabb ütem az elmúlt 27 évben. A hongkongi Hang Seng 1 százalékot esett ma reggel, a dél-koreai Kospi 0,4 százalékot emelkedett.