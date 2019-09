Igazi aranybánya a mai tőzsdei pánik

A hétvégi dróntámadás, ami az olaj árfolyamának ugrását okozta, néhány opciós befektetőnek valóságos aranybánya lett ma reggel. Mintegy 62 millió hordó olajra szóló vételi opció, ami még a hétvégi események előtt úgy tűnt, hogy értéktelenül jár le kedden, most hirtelen sokat ér.

Pénteken összesen 61 577 darab (mintegy 62 millió hordónyi olajra szóló) vételi opciós kontraktus élt a WTI piacán 55 és 60 dollár közötti kötési árfolyamon, ami akkor még úgy tűnt, hogy közel értéktelenül jár le. A hétvégi események azonban nagy fordulatot hoztak, egy dróntámadás miatt napi 5 millió hordónyi szaúdi olajtermelés eshet ki, aminek hírére a mai nyitásban az októberi határidős WTI árfolyama közel 8,5 dollárt ugrott.

Az októberi lejáratú 60 dolláros lehívási árfolyamú WTI vételi opció pénteken gyakorlatilag semmit sem ért, most azonban az olaj árfolyamának ugrásával 2 dollár fölé emelkedett az ára. Ez azt jelenti, hogy a mintegy 12 141 darab kontraktus most a semmi helyett 24 millió dollárt ér. Az 56 dolláros lehívási árfolyamú vételi opciót pedig, amelyeket pénteken mindössze 19 centért lehetett megvásárolni annak ellenére, hogy valamivel több mint 1 dollárnyira volt a lehívási árfolyam a spot árfolyamtól, most 5 dollár körüli áron forog.

A befektetők keresik a védelmet a további rali ellen, ennek eredményeként pedig a WTI kéthavi határidős árfolyamából visszaszámított volatilitás január óta nem látott magasságba emelkedett.

(Bloomberg)