Nagy emelkedéssel zárta a hét első napját a Mol

Emelkedéssel zárta a hét első napját a magyar tőzsde, a BUX 534 pontos emelkedés után 1,3 százalékos emelkedéssel fejezte be a napot, míg a blue chipek felemásan zárták a hétfői kereskedést. Az OTP 0,7 százalékos erősödés után 12 760 forinton fejezte be a hétfői kereskedést, míg a Richter 2 százalékos emelkedés után 4 920 búcsúzott a hét első napjától. A hazai blue chipek közül a Mol teljesített a legjobban, az olajcég papírjai 2,7 százalékos emelkedés után 2 976 forinton zártak. A negatív kivételt a Magyar Telekom jelentette, a telekomcég 0,2 százalékos esés után 432 forinton fejezte be a hétfői kereskedést.