Bedobták az ötletet: a BMW autógyártót vehet, nem is akármelyiket

A Sanford C. Bernstein úgy véli, hogy a BMW-nek meg kellene vásárolnia az indiai Tata Motorstól a Jaguar Land Rovert, az elemzőház szerint a tranzakcióval nagyot nőhetne a BMW által eladott autók száma és a német autógyártó eredménye is, de az ügyletből szerintük a Jaguar Land Rover is profitálhatna.