Magyarország a bezzegország, ha autóeladásról van szó

Az új károsanyag-kibocsátás mérési eljárásra (WLTP) való átállás miatt nagyon erős volt a tavaly augusztus az európai autópiacon, ahhoz képest idén nagyot estek az eladások az Európai Unióban, Magyarország viszont üdítő kivétel, nálunk közel ötödével több autót adtak el, mint tavaly.

Tavaly decemberben esett utoljára akkorát az európai autóértékesítés, mint idén augusztusban, amikor az előző évihez képest 8,4 százalékkal kevesebb, összesen 1,04 millió autót adtak el az Európai Unióban.

A visszaesésre van magyarázat: a 2018 augusztus nagyon erős volt, akkor az új mérési eljárásra, a WLTP-re való szeptember 1-jei átállást megelőzően pörögtek fel az eladások. Az év első 8 hónapjában 3,2 százalékkal kevesebb, összesen 10,5 millió autót adtak el az unióban.

A gyártók között augusztusban a Daimler szerepelt a legjobban, közel negyedével több autót adtak el, Mercedesből 14, Smartból pedig 106 százalékkal többet adtak el. Az európai piacvezető, a Volkswagen Csoport eladása piaci átlag alatt, 7,7 százalékkal csökkent, a csoporton belül a Volkswagen márka eladásai 13,7 százalékkal, a Porsche értékesítése pedig 17 százalékkal csökkent, a konszernen belül egyedül a Skoda (+5,7%) eladásai emelkedtek. A sor végén a Renault (-23,6%), az FCA (-26,6%) és a Nissan (-47,3%) áll, utóbbi kettő eladásai nem csak augusztusban, de az év első 8 hónapjában is nagyot estek.

Még mindig a Volkswagen Csoport a piacvezető, augusztusban 286 ezer eladott autóval a piac több mint negyede az övék volt, a piac hetede a PSA Csoporté, tizede pedig a Renault Csoporté.

A legnagyobb növekedés a görög autópiacon volt, amely negyedével bővült augusztusban, a második helyre a magyar piac futott be, a nagy piacok közül a francián és a spanyolon volt nagyobb visszaesés, a német autópiac augusztusban és az év első 8 hónapjában is nagyjából stagnált. A magyar piacon messze a legtöbb autót továbbra is a Suzuki adja el, piaci részesedése 28,4 százalék volt augusztusban, a legnépszerűbb kategória 37 százalékos piaci részesedéssel az SUV volt.

Címlapkép: Shutterstock