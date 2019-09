Nagyon csúnyán elverte az übertesla az elektromos Porschét

Megy a cicaharc a Tesla és a Porsche között, melyik cég elektromos autója a gyorsabb.

Két hete mutatta be a Porsche az első teljesen elektromos autóját, a Taycant, aminek a németországi bemutatóján mi is ott voltunk. Az új autó még a hivatalos megjelenés előtt több rekordot is felállított, amivel a Porsche azt akarta demonstrálni, hogy az új autó nem csak nagyon gyors, de megbízható is:

Az olaszországi Nardoban lévő versenypályán extrém melegben (a csúcson a levegő 42, az aszfalt 54 fokos volt) 24 óra alatt 3425 kilométert tett meg az autó, bármilyen probléma nélkül. A Taycant 195-215 kilométeres sebességgel hajtották, az autóval csak a töltések és a pilóták cseréjének idejére álltak meg.

Július végén egy kifutópályán 26 egymást követő alkalommal gyorsult 0-ról 200-ra. A teszt alatt a 0-200-as gyorsulás átlagosan kevesebb, mint 10 másodpercig tartott.

A 20,6 kilométeres Nordschleifén egy új rekordot is felállított a Taycan, 7:42 perces eredménnyel ez a Porsche lett a leggyorsabb négyajtós elektromos autó.

Ez utóbbi kiverhette a biztosítékot a Teslánál, ugyanis egy peciálisan a rekorddöntésre kialakított Model S-t küldtek a Zöld Pokolnak nevezett pályára.

Model S on Nürburgring next week — Elon (Musk) September 5, 2019

A tesztelések már folynak, azok alapján pedig nem kicsit döntheti majd meg a hivatalos mérésen a Model S a Taycan rekordját: a Porsche 7:42-es idejénél jóval gyorsabban, kézi stopperes mérések alapján 7:23 perc alatt érhetett végig a pályán a Tesla, vagyis jó 20 másodpercet verhetett a Taycanra, de a végső eredmény akár még ennél is erősebb lehet, mert még mindig reszelik az autót. A Model S egyébként jóval hűvösebb időben ment ilyen jó időt, mint amikor a Taycan beállította a csúcsot, viszont a Teslát alaposan átaakították a jelenleg kapható változathoz képest, más a karosszériája és már az új, a három elektromotoros Plaid-hajtáslánccal van felszerelve, amit hamarosan nem csak a Model S, de a Roadster és a Model X is megkap majd (a Model 3 és az Y viszont nem).

A Tesla szeptember 21-re, szombatra egy fél órára kibérelte a nürburgringi pályát, vélhetően azért, hogy zavaró körülmények nélkül dönthessenek rekordot. Kíváncsian várjuk!

