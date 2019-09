Pénteken már ugrik a benzin és a gázolaj ára a hazai kutakon

Nagyot emelkedett a hét elején a kőolaj ára, nagyrészt ez húzza felfelé a hazai üzemanyagárakat is.

A múlt hétvégi szaúdi dróntámadás miatt jelentős szaúdi olajkitermelési kapacitás esett ki, ami miatt hétfőn évtizedek óta nem látott mértékben emelkedett a kőolaj ára, és bár azóta valamelyest visszakorrigált az olajár, az még mindig jóval magasabban áll, mint múlt hét végén.

Az emelkedő olajárak nyilvánvalóan hatnak az üzemanyagárakra is, tegnapi elemzésünkben arról írtunk, hogy egy 10 százalékos olajáremelkedés akár 15-20 forintos áremelkedést is okozhat a hazai benzin- és gázolajárakban, igaz, mi is azt jeleztük előre, hogy a kőolaj áremelkedése csak késleltetve épülhet be a hazai üzemanyagárakba.

Úgy tűnik, ez tényleg így következik be, ugyanis a Holtankoljak.hu információi szerint péntektől a benzin bruttó 7, a gázolaj bruttó 5 forinttal drágul literenként, a benzin átlagára bruttó 386 forint lesz, a gázolaj átlagára pedig 413 forintra emelkedik.

