Fontos finanszírozási lehetőség a vállalatoknak a tőzsde

Matolcsy György előadását követően Veres Tibor, a Wallis Csoport elnöke és Szabó Levente László, a Takarékbank vezérigazgató-helyettese tartott előadást a BÉT50 konferencián.

Matolcsy György előadását követően Veres Tibor, a Wallis Csoport elnöke beszélt arról, hogy a Wallis cégcsoporthoz tartozó vállalatok hogyan használják a tőzsdét. A csoport elnöke megemlítette például a Wing példáját is, a tíz évvel ezelőtt még sok szempontból kiskorú vállalat menedzsmentje nem volt lelkes, sokan ellenálltak, a tulajdonosok viszont hittek a vállalatban, és abban is, hogy a kötvénykibocsátás révén szerezhető partnerek révén a Wing még erősebb vállalat lehet és tovább fejlődhet. A Graboplast a másik jó példa, a vállalat ugyanis volt már tőzsdén, 2001-ben azonban a menedzsment úgy gondolta, hogy érdemes átgondolni a vállalat működését, ehhez pedig kivezették a tőzsdéről a vállalat részvényeit. A céget sikerült megfelelően átalakítani, ami után a jövőben ismét tőzsdére vihetik a céget.

A cégvezér aztán részletesen beszélt az Alteoról, amelyet az egyik legnagyobb sikertörténetüknek tart. Csikán Attilával gyakorlatilag a nulláról indították az alternatív energiával foglalkozó vállalatot, amelynél kezdettől fogva a cél a tőzsde volt. 2009 volt az első olyan működési év, amikor már tőzsdén volt a vállalat, 2011-ben már az első sikeres kötvénykibocsátáson is túl volt az Alteo, 2016-ban pedig sikeres IPO-ra került sor.

Veres aztán arra az általa feltett kérdésre válaszolt, hogy mit is ad a tőzsdei jelenlét a vállalatoknak. A cégvezér szerint többek között a menedzsment motivációját is javítja, de a tulajdonosok számára is segítséget nyújt, például a vagyonmegosztásban vagy örökösödési kérdésekben.

A következő előadásban Szabó Levente László, a Takarékbank vezérigazgató-helyettese beszélt, ő elsőként visszautalt Matolcsy György előadására, amelyben a jegybankelnök a hazai bankok tőzsdei bevezetéséről beszélt, Szabó erre azt mondta, hogy ezt a gondolatot házi feladatként elviszik magukkal.

Szabó előadásában végigvette azokat a forrásbevonási lehetőségeket, amelyek a hazai vállalatok rendelkezésére állnak. A bankvezér szerint jó hír, hogy ebben a ciklusban jól használtuk fel a kkv-k fejlesztésére szolgáló uniós forrásokat, 90 százalékát már leszerződtük, a hitelek tekintetében azonban már nem állunk ilyen jól, a GDP-arányos hitelvolumen a V4-átlaghoz és az európai átlaghoz képest is alacsony, itt van növekedésre tér. A kockázati tőke területen a Jeremie alapokkal megjelent forrás, a részvény- és kötvénypiacon azonban még van lehetőség, a számok alapján a régióval és Európával összehasonlítva is.

2013-ban az NHP programmal a vállalati hitelek növekedése megfordult, az elmúlt években jelentősen nőttek a kihelyezések és az állományok, éves átlagban 16 százalék volt a növekedés, Szabó szerint középtávon 8-10 százalékos lehet a hitelnövekedés. Az NHP Fix kapcsán Szabó elmondta, hogy a 10 éves 2,5 százalékos forrás bárhol a világon megállja a helyét, erre lehet támaszkodni és fejleszteni. A várható kamatmarzsokkal kapcsolatban a bankvezér elmondta, hogy a kamatszintek középtávon maradni fognak, nem számítanak arra, hogy emelkednek a kamatok és a kamatmarzsok. A kockázati szintek alacsony szinten állnak, Szabó úgy gondolja, hogy alacsonyan is maradnak, a forráshozjutás rendben van. A vállalati hitelezésben arra számítanak, hogy a fix hitelek nőni fognak, a devizahitelek viszont nem nőnek.

A részvény- és a vállalati kötvénypiacon van a legnagyobb növekedési potenciál a vállalatok finanszírozásában. Vannak olyan programok, amelyek megkönnyítik a hazai kkv-k tőzsdére lépését, ilyen platform a BÉT XTend piaca is, de az MNB vállalati kötvényprogramja is, amit Szabó igazi sikersztorinak tart, több vállalat megszerezte már a megfelelő hitelminősítői értékelését, Szabó reméli, hogy a 300 milliárd forintos keretösszegen túl is lesz folytatása a programnak.