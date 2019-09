Megfelelt a Tigáz a hitelminősítésen, BB+ besorolást kapott

In English

Megszerezte a Tigáz a Magyar Nemzeti Bank által indított Növekedési Kötvényprogramban való részvételhez szükséges hitelminősítést, az Euler Hermes BB+ hitelminősítést adott a gázszolgáltatóra, ami 3 szinttel van az MNB által elvárt minősítés felett.

Az Euler Hermes szerint az üzleti kockázatok alacsonyak/mérsékeltek a Tigáznál. A területi alapú gázelosztó licenszeknek és a többnyire stabil volumennek köszönhetően a vállalatnál jól előreláthatóak a bevételek és fenntartható a működési cash flow. A magyar gázelosztó szektorban a tarifaszabályozás megbízható, ami csökkenti a volatilitási kockázatokat. A Tigáz erős piaci pozícióval rendelkezik, a legnagyobb szolgáltató Magyarországon és a partnerkockázat alacsony, mivel a bevételek több mint 90 százaléka az állami gázszolgáltatóhoz, az NKM-hez kötődik.

A tavalyi tulajdonosi változások és egy nemrég megjelent második tulajdonos miatt a vállalatnál mérsékelt strukturális és működési kihívások vannak most, az újonnan kinevezett menedzsment ugyanis egy komplex hatékonysági programot vezetett be, ambíciózus profitabilitási célkitűzésekkel. De még ezzel együtt is a működési kockázatok nem kiugróak.

A pénzügyi kockázatok viszont valamelyest erősebbek. Összességében a Tigáz üzleti modellje stabil és pozitív eredményeket biztosít. De hosszú távon az eredményesség limitálva van a szabályozók által, a cég magas eladósodottsággal küzd és a beruházásokra költeni kell. A pozitívum, hogy a jól előre látható működési cash flow fedezi a hosszú távú hiteleket, sőt, a vállalat azon dolgozik, hogy csökkentse az eladósodottságát a likvid eszközök segítségével, ami hosszú távon a hitelbesorolást javíthatja. Tekintve a termelődő likvid források felhasználását és hogy függ a cég a részvényesi finanszírozástól, a Tigáz pénzügyi rugalmassága jelenleg nem túl jó.

Mindezek fényében az Euler Hermes BB+ minősítést adott a cégre, stabil kilátásokkal.