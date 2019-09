Üzlet 2019. szeptember 23. 12:50 Mostantól egyszerűbb lesz az online kárbejelentés

Tovább egyszerűsödött az e-kárbejelentő alkalmazás, a fejlesztésekkel mától külföldi-, biztosítatlan-, teherautó- vagy munkagép és annak vontatmányával okozott károkat is be lehet jelenteni az applikációval, valamint el lehet indítani a kárrendezést cascóra is.