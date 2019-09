Kitöréssel próbálkozik a Richter

A Richter grafikonján az elmúlt hónapok folyamán egy csökkenő csatorna rajzolódott ki, ebben haladt lefelé az árfolyam. A gyógyszergyártó részvényei az elmúlt hetekben ismét emelkedéssel próbálkoztak meg, majd az elmúlt hét második felében beérkező pozitív hírek után a Richter tovább emelkedett. A részvény a mai kitörési kísérletével fontos szintek közelébe érkezett meg, összeszedtük, hogy a Richter technikai képe alapján a továbbiakban mire érdemes majd figyelni.

Sok rossz hír után végre jó hírek

A Richter grafikonja jól mutatja mit gondolnak a befektetők a vállalatról, az év eleje óta lefelé halad az árfolyam, míg a gyógyszergyártó részvényei májusban igen nagyot estek, miután kiderült, hogy a Richternek gondot okozott a szerializáció. Az idei év elején életbe lépett uniós rendelet előírja, hogy minden újonnan gyártott vényköteles gyógyszert biztonsági elemekkel kell ellátni, mindez komoly problémát okozott a Richternek, miután a gyógyszer-szerializáció okozta kapacitásvesztés következtében a Richter nem tudott annyi terméket gyártani, mint amennyit szeretett volna.

A múlt héten azonban több jó hír is érkezett, például a Richter licenc partnere, a Mochida Pharmaceutical megkapta a bioszimiláris teriparatide készítményre a forgalomba hozatali engedélyt a Japán Egészségügyi, Munkaügyi és Jóléti Minisztériumtól. De ami talán ennél is fontosabb, hogy a Richter papírjait követő nagy elemzőház, a Jefferies jelentősen megemelte a Richter célárfolyamát. A Jefferies 4 460 forintról 5 760 forintra emelte a célárát, míg az ajánlását alulteljesítőről vételre javította, elsősorban a jól teljesítő Vraylarral indokolva a lépést. A jó híreket követően a Richter technikai képe is egyre izgalmasabb.

Lefelé mutat a trend, de vannak kedvező jelek

Január közepe óta lejtmenetben halad a Richter árfolyama, amit nagyobb emelkedések is tarkítottak, a trend azonban egyelőre lefelé mutat. A grafikonon egy csökkenő csatorna rajzolódott ki, amelynek az alját és a tetejét is többször érintette az árfolyam. Ma az 5000 forintos szint fölé kapaszkodott a Richter, a részvény az 5000 és 5030 forint közötti, fontos ellenállási zónából felfelé próbál kitörni, amely korábban többször is szolgált már támaszként is ellenállásként is.

Ha sikerül az 5 000 és 5 030 forint közötti zónából felfelé kitörnie, a Richter számára a következő megállót a csökkenő csatorna felső éle jelenti majd, 5 073 forint közelében. A csökkenő csatornából felfelé kitörve, első körben az 5 200 forintos, majd az 5 300 forintos szinteket vehetné célba az árfolyam. Összességében, ha sikerülne felfelé kitörni a csökkenő csatornából, és érdemben eltávolodni az 5 000 forintos szint közeléből, akkor válna pozitívabbá a Richter technikai képe, egyelőre azonban a folytatódó csökkenő trend tűnik a valószínűbb forgatókönyvnek.

Ha nem sikerülne az 5 000 és 5 030 forint közötti zónából felfelé kitörnie, a Richter ismét a csökkenő csatorna alsóbb régiói felé mozdulhat majd el, ebben az esetben a 4 800 forintos szint jelenti az első fontosabb támaszt, míg alatta a 4 700 közelében található szintre érdemes majd figyelni a későbbiekben.

Címlapkép forrása: BÉT