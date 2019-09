Örülhetnek az autósok, csökkenhet az olajra helyeződő nyomás

Egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat hallhatunk arról, hogy mikorra sikerül teljesen visszaállnia a lecsökkent szaúdi olajtermelésnek. A geopolitikai feszültségek továbbra sem enyhülnek, azonban a makrogazdasági mutatók lassuló gazdaságról árulkodnak, mely lefele tolja az olajárakat.

A Reuters meg nem nevezett forrása szerint a következő hét elejére Szaúd-Arábia visszaállíthatja teljes olajkitermelését a dróntámadások előtti szintekre, jelenleg már a kapacitások 75% ismét üzemben van. Előzőhét hétfőn dróntámadások következtében lefeleződött Szaúd-Arábia olajtermelése, és napi 5,7 millió hordóra esett vissza.

Abdulaziz herceg, az új szaúdi energiaminiszter és a Saudi Aramco első embere szerint szeptember végére fejeződhetnek teljesen be a javítási munkálatok. Tegnap a Wall Street Journal még azt a hírt hozta le, hogy akár hónapokba is telhet amíg a teljes szaúdi termelés ismét visszaáll. Az Aramco Európából és az Egyesült Államokból szerzi be a javításhoz szükséges alkatrészeket, és több ezer ember dolgozik jelenleg a létesítmények helyreállítása érdekében.

A terroristatámadás ellenére a szaúdiak egyelőre teljesíteni tudták korábban vállalt olajszállításaikat, egyrészt hatalmas készletükből, másrészt egyéb mezők kitermeléséből. A királyság naponta több mint 7 millió hordó kőolajat exportál világszerte, mely a globális olajtermelés nagyságrendileg 7%-a.

A terrorista akció ellenére még idén megtörténhet a Saudi Aramco tőzsdére menetele, legalábbis nagy erőkkel tárgyalnak az elemzőkkel és tanácsadókkal.

Az Európai nagyhatalmak, mint az Egyesült Királyság, Németország és Franciaország is beállt az Egyesült Államok véleménye mögé, hogy Irán állhat a szaúdiak elleni merénylet hátterében.

Mindeközben a gyenge európai és japán feldolgozóipari aktivitás miatt ismét előtérbe kerültek a keresleti oldali aggodalmak, melyek lefele nyomják az olaj árfolyamát. Ez elsősorban a Brentet viseli meg jobban, mivel ez az északi-tengeri kőolaj típus, a WTI pedig az amerikai makrogazdasághoz kötődik jobban.

A Brent jelenleg pár tized százalékos esésben tartózkodik, továbbra is a korábbi fej-vállak alakzat által meghatározott sávba beszorulva.

Címlapkép: Daniel Acker/Bloomberg via Getty Images