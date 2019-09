Valami egészen bizarr újítást dobott be a Xiaomi a legújabb mobiljában

A Mi Mix Alpha teste egyetlen darab zafír üvegből készül, kerámia és titán ötvözettel. Egyszerűen úgy működik, hogy amikor a telefont megfordítjuk, akkor a hátsó kijelző aktív lesz, és átveszi az első képernyő feladatait.

A TechCrunch szakmai oldal a cikke felvezetőjében a kihajtható kijelzős Samsung és Huawei telefonokhoz hasonlítja az újítást, de azért jelzi, hogy sok extrát nem ad az extravagáns kijelző. Bár a telefon azt a hatást kelti, mintha egy tömbből faragták volna ki, igazából a funkciónak nem sok értelme látszik. De mivel ez egy exkluzív telefon, ezért dollárból átszámítva 850 ezer forint körül van az ára. (Bizonyára ha Magyarorsázgra is elérne, közelítene a hét számjegyű tartományhoz az árcédulán látható szám.)

A nagyközönséghez azonban valószínűleg sokkal könnyebben fog eljutni a ma bemutatott másik telefon, a Mi 9 Pro, amely az egyik legolcsóbb 5G-képes készülék lesz a piacon.

This is , a surround display 5G concept smartphone. Challenge the impossible, to make the future possible. #MiMIXAlpha