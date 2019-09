Merkel asszisztálásával sorra nyúlják le a legmenőbb német autóipari technológiákat

Úgy tűnik, Németország képtelen megvédeni vállalatait Kínától, amely hol a német szabályozásban rejlő kiskapukat, hol pedig puszta pénzügyi erőfölényét kihasználva tesz szert a legmenőbb technológiákra. A KUKA vagy éppen a Daimler után most a Deutsche Post leányvállalatának, a StreetScooternek a tudása került célkeresztbe. Angela Merkel német kancellár kínai látogatása alatt ugyanis megszületett az a megállapodás, amelynek eredményeként Európa legjobb elektromos kisteherautóját Kínában is gyártani fogják. Természetsen egy helyi vállalat, az állami tulajdonban lévő Chery Holding közreműködésével.

Az elmúlt években egyre gyakoribbá vált, hogy kínai nagyvállalatok és befektetési csoportok erős piaci pozícióval rendelkező német cégeket környékeztek meg, szereztek bennük részesedést vagy éppen teljes egészében felvásárolták azokat. Talán a legemlékezetesebb eset az volt, amikor a Midea-csoport megszerezte a német robotgyártót, a KUKA-t. A tranzakciót a politikai és a gazdasági szereplők élénk érdeklődéssel követték, hiszen sokan attól tartottak, hogy a kínaiak célja csupán a technológia és az irányítás megszerzése.

De említhetnénk a Daimler esetét is, a világ vezető prémiumautó-gyártójában egymás után szereznek nagyobb részesedéseket kínai vállalatok, természetesen az ázsiai ország vezetésének jóváhagyásával, támogatásával. Legutóbb a kínai BAIC jelentette be, hogy 5 százalékos részesedést vásárolt a Daimlerben, amelynek így az egyik meghatározó tulajdonosává vált. A legnagyobb részesedéssel egyébként a szintén kínai Geely rendelkezik, amely a német szabályozási kiskapukat kihasználva gyakorlatilag teljesen észrevétlenül szerzett 9,7 százalékos részesedést a német autógyártóban.

A legfrissebb híradások pedig arról szólnak, hogy a kínai állam tulajdonában álló Chery Holding megegyezett a Deutsche Posttal arról, hogy egy 500 millió eurós beruházás keretében közösen gyártanak majd elektromos kisteherautókat Kínában. A megállapodás aláírására, amelynek értelmében az érintettek egy vegyesvállalatot hoznak létre, Angela Merkel kínai körútja alatt került sor - írja beszámolójában az Automotive News Europe. Ebből az összegből évi 100 ezer jármű legyártására alkalmas üzem épülhet, ahol a Deutsche Post leányának, a StreetScooternek a modelljei készülhetnek majd 2021-től.

Igaz, hogy ez nem egy klasszikus felvásárlás, vagy részesedésszerzés, amelynek köszönhetően a kínai vállalatnak lehetősége nyílik arra, hogy beleszóljon a StreetScooter működésébe. Egy sima kínai-német vegyesvállalatról van szó, amelyből rengeteg van már, hiszen a kínai vezetés évtizedekkel ezelőtt úgy döntött, csak úgy engedi be a tőkét az országba, ha a beruházók a helyi szereplőkkel együttműködnek egy vegyesvállalat formájában. Az is igaz, hogy az együttműködésből a StreetScooter anyavállalata, a Deutsche Post is vastagon profitálhat, hiszen jelentősen nőhet az éves gyártókapacitása, a Kínában előállított járműveket pedig a világ legnagyobb autópiacán értékesítheti. Ráadásul az ígéretek szerint felépül majd egy kutatással és fejlesztéssel foglalkozó centrum is, ahol új elektromos platformon, LEVEL 4-es önvezető rendszeren és smart mobility megoldásokon dolgoznak majd.

Látni kell ugyanakkor, hogy a közös vegyesvállalat remek alkalmat teremt arra az állami tulajdonban levő Chery Holdingnak, hogy megszerezze Európa legmenőbb elektromos kisteherautójának gyártási technológiáját.

A StreetScooter projektről



A Deutsche Post 2014 decemberében jelentette be, hogy megvásárolja az elektromos járművek gyártására létrehozott aacheni startupot, a StreetScootert, annak érdekében, hogy a jövőben saját maga építhesse meg elektromos autóit. A felvásárlást 2016-ban újabb beruházás követte, amely lehetővé teszi majd az évi 10 ezres darabszámú elektromos kisteherautó legyártását.A Deutsche Post egyetlen alkatrészt sem fog maga előállítani, hanem egyszerűen egy szoftver segítségével megrendeli azokat. A megoldást egyébként a PTC szállítja, a cég 80 beszállító - köztük a Robert Bosch-sal - alkatrészeit teszi elérhetővé bárki számára, aki kifizeti szoftverének éves felhasználói díját, amely 300 és 1 000 euró között van felhasználóként.

Mások is lecsaptak a lehetőségre

A kínaiak lépése egyáltalán nem egyedi, a Fordnál is gyorsan kapcsoltak, így az amerikaiak már korábban összeálltak a StreetScooterrel, hogy tisztán elektromos meghajtású kisteherautókat gyártsanak. A Transit alapjaira épített StreetScooter Work XL modell összeszerelését a Ford kölni üzeme végzi, és a tisztán elektromos hajtású áruszállítókat a Deutsche Post DHL használja Németországban. A Work XL járművek egyébként egy pilot-program keretében még idén megjelennek más vállalatok flottáiban is Németországban, Hollandiában és Belgiumban.

A kölni gyártósoron mintegy 180 ember dolgozik két műszakban, akik naponta akár 16 darab Work XL modellt is elkészíthetnek, így az éves gyártókapacitás eléri majd a 3500 darabot. A Work XL jelenleg a legnagyobb haszongépjármű a StreetScooter portfóliójában: az autó 20 köbméteres rakterében több mint 200 küldemény fér el, és a hasznos teherbírás eléri az 1275 kilogrammot.

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk a Ford többféle elektromotorral és lítium-ion akkumulátorral gyártja majd a modellt, amelynek legnagyobb teljesítménye 90 kW (122 LE), forgatónyomatéka pedig 276 Nm. A legnagyobb, 76 kWh kapacitású akkumulátorral a Work XL akár 200 km hatótávolságot is elérhet. A dízelmotoros járművekkel összehasonlítva minden egyes elektromos hajtású áruszállító 5 tonnányi CO₂-kibocsátást és 1900 liter gázolajat takarít meg egyetlen év leforgása alatt.

Nagy fenyegetést jelentenek az új belépők

Fontos megjegyezni, hogy a német posta korábban azért döntött úgy, hogy a StreetScootert felvásárolja, és saját maga kezd tisztán elektromos kisteherautók gyártásába, mert amikor megvizsgálták a piaci kínálatot, azt találták, hogy nincs olyan gyártó a piacon, amelyik az igényeiknek megfelelő járművet kínálna.

Magyarul nem volt kellően strapabíró, értelmezhető hatótávolságot biztosító elektromos modell a piacon, így a Deutsche Postnál jobbnak látták, ha saját maguk legyártják azt.

Az, hogy ez az elképzelésük tényleg megvalósulhatott, pedig jól mutatja, hogy az új belépők micsoda fenyegetést jelentenek az iparági szereplők számára. Korábban ugyanis döntően a belsőégésű motorok fejlesztése, gyártása több évtizedes versenyelőnyt biztosította számukra a riválisokkal szemben, illetve távol tartotta az új belépőket. Az elektromos hajtáslánc megjelenésével viszont mindez megváltozik, hiszen egy olyan megoldásról beszélünk, amelyet már nem csak az autógyártók, hanem azok beszállítói is fejlesztenek, értékesítenek. Ez viszont azt is jelenti, hogy bárki számára elérhetővé válik a jövőben minden olyan alkatrész, amely egy elektromos jármű előállításához szükséges.

ÉS INNENTŐL VÁLIK IGAZÁN IZGALMASSÁ A TÖRTÉNET, MERT HA AZT MONDJUK, HOGY BÁRKINEK ADOTT A LEHETŐSÉG, HOGY ELEKTROMOS AUTÓKAT ÉPÍTSEN, VAGYIS BELÉPJEN ÚJ SZEREPLŐKÉNT A PIACRA, AZ HATALMAS FENYEGETÉST JELENT A MÁR JELEN LÉVŐ AUTÓGYÁRTÓK SZÁMÁRA.

Ezért is lett volna fontos Németország számára, hogy a gyártáshoz kapcsolódó robottechnológiáját, valamint a gyártási technológiáit megvédje. Azt ugyanis látni kell, hogy Kína már most is nagyon erős olyan területeken, amelyek egyre fontosabbá válnak a jövő járműgyártásában, legyen szó akár az akkumulátortechnológiáról, a chipgyártásról, vagy éppen a különböző szoftveres megoldásokról.

