Közel a megállapodás a Volkswagen új gyáráról

Akár két héten belül megköthetik a megállapodást a Volkswagen új, egymilliárd euróból épülő, éves szinten 300 ezer autó gyártására alkalmas törökországi üzeméről.

Két héten belül, de akár már korábban lezárulhatnak a tárgyalások a Volkswagen új, törökországi üzeméről, erről a konszern gyártásért felelős igazgatósági tagja, Andreas Tostmann beszélt.Az üzem több mint egymilliárd eurós beruházással jöhet létre, a gyárban több konszernmárka autói is készülhetnek.Éves szinten 300 ezer autót gyárthatnak az üzemben, a Volkswagen Passat és a Skoda Superb is itt készülhet majd, innen látják majd el ezekkel a modellekkel a kelet-európai piacot.A gyár építése 2020-ban kezdődhet, a gyártás pedig 2022-ben indulhat el. A gyárban közel 4000 alkalmazottat foglalkoztathatnak.A konszern több gyártási helyszínt is vizsgált, többek között Bulgária is versenyben volt a VW-üzemért.

