Üzlet 2019. szeptember 26. 22:15 Visszafizette kötvényét a MOL és egy rulírozó hitelt is felvett

Két közleményt is közzétett piaczárást követően a MOL, amelyek szerint egyrészt ma lejárt egy félmilliárd dolláros kötvénye, amelyre kifizette a kamatokat is, és közben ma egy 570 millió euró összegű rulírozó hitelt is felvett.