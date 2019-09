Újra áttörte a falat az OTP

Mi történt tegnap a tőzsdéken?

A csütörtöki kereskedés második felében emelkedtek az irányadó európai részvényindexek, a magyar tőzsde a csütörtöki piaczárás felé közeledve a korábbi esésének nagy részét ledolgozva, néhány pontos eséssel zárta a hét negyedik napját. A hazai blue chipek közül a Mol teljesített a leggyengébben. A BUX 20 pontos esést követően 40 534 ponton zárta a csütörtöki kereskedést, az OTP 0,6 százalékos erősödés után 12 590 forinton zárt, a Richter 0,1 százalékkal került feljebb, a gyógyszergyártó papírjai 5 040 forinton zártak. A Magyar Telekom 0,1 százalékos emelkedés után 435,5 forinton zárta a hét negyedik napját. A negatív kivételt a Mol jelentette, az olajtársaság részvényei 2 922 forinton vettek búcsút a hét negyedik napjától.

Az amerikai indexek mérsékelt csökkenésekkel fejezték be a csütörtöki kereskedést, miután csak nyugtalanságot, nem pánikot okozott a részvénypiaci befektetők körében az a jelentés, miszerint Donald Trump amerikai elnök a jelek szerint törvénysértő módon, idegen hatalom segítségével próbált beavatkozni a 2020-as elnökválasztásba. A Dow 0,3, a Nasdaq 0,6 százalékos csökkenéssel zárta a napot.

Mik az előjelek mára?

Az ázsiai tőzsdékről sem túl jól az előjelek, a Nikkei több mint 1 százalékot esett. Nyomás alá kerültek a Softbank részvényei, a többek között a WeWorkben is részesedéssel rendelkező vállalat 2,3 százalékot esett. Az Apple egyik nagy beszállítója, a Japan Display pedig több mint 8 százalékot zuhant. Az európai határidős indexek állása alapján a nyugat-európai tőzsdéken is eséssel indulhat a nap, a DAX futures 60 pontos mínuszt jelez előre a nyitásra.

Mi mozgatja a tőzsdéket?

Az október 10-én újrainduló amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalásokkal kapcsolatos várakozások mellett politikai kockázatok árnyékolják be a kereskedést az Egyesült Államokban a héten. Itthon a lassan a végéhez közeledő jelentési szezon tartogathat még izgalmakat, ma reggel az Appenin tette közzé a féléves számait, hétfőn pedig az Opus jelent. Az Appeninn arról számolt be, hogy az ingatlan bérbeadásból származó bevétel kétszámjegyű ütemben bővült az idei év első félévében, emellett a társaság jövedelmezősége is javult, az EBITDA több mint háromszorosára nőtt, míg a profitja több mint tizenháromszorosára emelkedett.

Mire érdemes ma figyelni?

A KSH a munkanélküliség legfrissebb számait közli pénteken, majd a nap második felében az amerikai tartós fogyasztási cikkek rendelésállománya hozhat izgalmakat.