Nincs miért pánikolni: a robotok jobb fizetéseket és olcsóbb termékeket hoznak

„A gyártásban az automatizáció egy 100 éves trend. A robotika és a mesterséges intelligencia fejlődésével ez a trend csak folytatódik” – mondta Bourne.

A szakember hozzátette: a munkatípusok és a fogyasztás is változnak majd, így a megváltozott termékek iránti újfajta kereslet új típusú munkahelyeket teremt majd. Példának azt hozta, hogy néhány évtizede nem volt szinte semmilyen kereslet a számítógépes chipekre, most pedig komplett iparágak épülnek ezek gyártására.

Bourne elmondta azt is, hogy megfigyelése szerint az automatizáció megjelenése jellemzően a bérek emelkedésével és egyes termékek árának csökkenésével is jár, így a lakosság többet tud megtakarítani is.

Az Oxford Economics előrejelzése szerint egyébként 2030-ig 20 millió munkahelyet szüntetnek meg a gyártási szektorban a robotok és más automatizált eszközök, ami a globális gyártásban dolgozó munkaerő 8,5%-a. E jelentés szerint csak az Egyesült Államokban már most 260 ezer munkahely veszett el a robotok miatt.