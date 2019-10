Milyen pánik? Ritkán olyan jó a hangulat a tőzsdéken, mint idén

Az elmúlt hónapokban a hírek a kereskedelmi háborúról, a Brexitről, a közelgő recesszióról szóltak, azt gondolhatnánk, hogy ilyen hangulatban nagyot esnek a részvényárfolyamok vagy a nyersanyagárak, de nem ez a helyzet. Mutatjuk, hogy teljesítettek az év első 9 hónapjában a fontosabb eszközök.

Ha csak a szalagcímeket néznénk, amik a kereskedelmi háborúról, a Brexitről, a recessziós félelmekről szólnak, könnyen azt gondolhatnánk, hogy kifejezetten rossz a helyzet a tőzsdéken, az árfolyamok nyomás alatt állnak, esnek a részvényárfolyamok, a nyersanyagárak. Pedig nem. Nagyon nem, az igazság az, hogy nagyon erős volt az év első 9 hónapja a tőkepiacokon, a világ vezető részvényindexei nagyot emelkedtek, a fontosabb nyersanyagok ára, de a kötvényárfolyamok is egyre magasabbra kúsznak. Ez persze nem azt jelenti, hogy könnyű lenne pénzt keresni ezen a piacon, mert éven belül voltak ijesztő kilengések, nagyobb korrekciók, és több éves rali után már óvatosabbak a befektetők, de ha valaki év elején csukott szemmel valamilyen terméken keresztül megvett mondjuk egy fontosabb részvényindexet (Dow, S&P, DAX stb.) egész jó hozamot érhetett el.

Készítettünk egy ábrát a fontosabb részvényindexekről, nyersanyagokról, kötvényekről, devizákról, ezen messze a legjobb teljesítményt idén a Palládium nyújtotta, 33 százalékkal emelkedett az árfolyama 9 hónap alatt, ami annak köszönhető, hogy a ritkafém felhasználása soha korábban nem volt olyan magas, mint jelenleg, elsősorban az autóipar a fő felhasználója a főként Dél-Afrikában és Oroszországban bányászott palládiumnak, amelyet az autók katalizátorához használnak fel, hogy azzal csökkentsék a járművek károsanyag-kibocsátását.

A listánkon a második legjobban teljesítő eszköz idén az elsősorban a technológiai szektor vállalatait tömörítő Nasdaq index, aminek az értéke 22 százalékot emelkedett. A teljes képhez hozzátartozik, hogy tavaly október és tavaly év vége között az index elveszítette értékének közel negyedét, és a mélypont pont tavaly év vége felé volt, onnan pattant fel idén az index, ami idén július végén új csúcsra emelkedett, és jelenleg sem áll messze mindenkori csúcsától. És hogy mi húzta csúcsra a Nasdaq-ot? Nagyot mentek idén a nagy tech cégek, a Nasdaq-ban legnagyobb súllyal szereplő cégek közül a Microsoft 37, az Apple árfolyama 42,a Facebooké 36 százalékot emelkedett.

A nyersanyagok közül érdemes még kiemelni az olajat, a WTI árfolyama 20 százalékkal került feljebb. Itt is hasonló a sztori a Nasdaq-hoz, ugyanis az olaj ára is nagyot esett tavaly év végén, október eleje és december vége között elveszítette értékének 45 százalékát, és a tavaly év végi mélypontról pattant fel idén, idén április végén már közel 45 százalék pluszban is állt. Általánosságban elmondható, hogy a recessziós félelmek nyomás alatt tartják az árfolyamot, ráadásul a piac még mindig túlkínálatos, a relatíve olcsó és egyre nagyobb mennyiségben kitermelt amerikai palaolaj miatt is magas az olajkínálat. Szeptember közepén a szaúdi létesítmények elleni dróntámadások után nagyot ugrott az olaj ára, de a hatás csak átmeneti maradt, azóta a WTI az 55, a Brent a 60 dollár körüli bázisba került vissza, de még így is jóval feljebb áll az árfolyamuk, mint tavaly.

A fontosabb részvénypiacok közül a görög Athex Composite teljesített legjobban 42 százalék emelkedéssel, itt is részben bázishatásról van szó, hiszen 2018 nagy része az index esésével telt el, a mélypont pedig tavaly év végén volt, onnan emelkedett nagyot a görög index, ami idén már 2014 vége óta nem látott szintekre emelkedett, ami több tényezővel is magyarázható: a befektetők elkezdték beárazni a korábban bevezetett tőkekorlátozások feloldásának, és a tervezettnél korábbi IMF-hitel visszafizetés pozitív hatásait, és azt is remélik, hogy az új görög kormány csökkenti a megszorításokat, és felpörgeti a görög gazdaságot, Kyriakos Mitsotakis a várakozások és a választások előtti ígéretei alapján adócsökkentések és bürokráciacsökkentésen keresztül élénkítené a gazdaságot.

Az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi háború fényében talán meglepő, hogy a sanghaji és senzeni tőzsdén jegyzett legnagyobb kínai vállalatok részvényeit tartalmazó CSI 300 index értéke közel 27 százalékot emelkedett idén, a részvényárfolyamok emelkedését nem csak a profitnövekedés, de a részvények átárazódása is hajtotta, elsősorban a nagy bankok részvényei forognak most jóval magasabb szorzókon, mint tavaly év végén. A befektetők már tavaly beárazták a kereskedelmi háború esetleges negatív hatásait, most pedig azt kezdik el árazni, hogy a gazdasági növekedés lassulására a fiskális stimulus lehet a válasz.

A befektetők által leginkább figyelt részvényindexek közül a Nasdaq több mint 22, az S&P 500 közel 19, a DAX közel 18,a Dow több mint 15, a japán Nikkei pedig közel 9 százalékot emelkedett, ezek azért nem rossz teljesítmények, úgy, hogy a hírek jelentős kockázatokról szólnak, úgy tűnik, hogy tavaly év végén a befektetők túlreagálták a rossz hírek beárazását, és egyre immunisabbak a rossz hírekre.

Az európai részvényindexek közül is kiemelkedik a görög tőzsde, de saját devizában nézve nagyot ment a román vagy az orosz tőzsde is. A román BET index-nél is alacsonyan volt a bázis, tavaly év végén ugyanis nagy meglepetésre a román kormány bejelentette, hogy módosítja az adótörvényeket, és idén év elejétől jelentős adóemeléseket vezet be három szektorban, erre pedig a részvényárfolyamok néhány nap alatt nagyot zuhantak, a BET index néhány nap alatt elveszítette az értékének a negyedét, azóta azonban emelkedik, most pedig már több mint 10 százalékkal magasabban áll, mint a tavaly év végi bejelentések előtt.

A tavaly év végi nagy esés után nagyot mentek idén a nagy lemaradók, például az olasz vagy a francia részvényindex is, amelyek azonban az idei ralival együtt is jóval a 2007/08-as csúcsuk alatt állnak.

A BUX az elmúlt években felülteljesítő, az egyik legjobban teljesítő európai részvényindex volt, idén közel 4 százalékos emelkedésével azonban lemaradó, de még így is, 2014 vége óta 2,5-szörösére emelkedett a magyar részvényindex. Az OTP-n nem múlt az idei emelkedés, a blue chipek közül egyedüliként emelkedni tudott, de jól szerepeltek az ingatlancégek is, a legnagyobb mértékben azonban a 4iG árfolyama emelkedett, csak idén 187 százalékkal került feljebb, a vállalat előzetes megállapodást írt alá a Magyar Telekommal a T-Systems megvásárlásáról, de a tranzakciótól függetlenül is sorra nyeri el a vállalat a projekteket, a befektetők elkezdték beárazni, hogy nem csak Magyarországon, de a régióban is meghatározó IT-szolgáltató lesz a 4iG-ből.

Az OTP-nél annak örülnek a befektetők, hogy bár átmenetileg lezárult egy akvizíciós körút a magyar banknál, a megvásárolt pénzintézetek egyre inkább hozzájárulnak a csoport eredményéhez, az idei első félév nagyon erős lett az OTP-nél, csak a második negyedévben 105 milliárd forintos rekordprofitot ért el a csoport, egyre kevésbé a céltartalék-visszaírás a sztori, a bank eredménytermelő képessége javult jelentősen.

A Magyar Telekom árfolyama úgy stagnált, hogy közben 25 forintos osztalékot fizetett a társaság, a Telekom befektetői egyrészt annak örültek idén, hogy az agresszív árazásáról ismert Digi a vártnál jóval lassabban építheti ki mobilszolgáltatását, miután az NMHH nem engedélyezte a társaságnak az idén őszi frekvenciatenderen való indulást, de a Telekom szempontjából sokan azt is pozitívumnak tartják, hogy az állam részesedést szerezhet a Telenorban, ezzel pedig az egész szektor kormányzati megítélése javulhat.

A lista végén az Opus, a CIG és a Waberer’s áll, a CIG-nél az borzolta a kedélyeket, hogy egy hatalmas és meglepő veszteséget szenvedett el a vállalat egy olasz szerencsejáték-biztosításon, ami az előzetesen bejelentettnél is magasabb lett, a Waberer’s-nél pedig a működési környezet romlása, a kereskedelmi háború hatott negatívan, de a vállalat komoly belső problémákkal is küzd, igyekeznek megtalálni az optimális üzemméretet, a cég egyelőre még mindig veszteséges.

A nyersanyagok közül a fentebb már említett palládium a nagy nyertes, de a globális növekedési kilátások romlása miatt egyre több befektető tesz a portfóliójába nemesfémeket is, ezek árfolyama is 10 százalék felett nőtt.

Címlapkép: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images