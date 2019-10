Durván megadóztatják januártól a repülést a németek

Jelentősen emeli a repülőjegyek adótartalmát januártól a német kormány, hogy ezzel is segítse a széndioxid-kibocsátás csökkentését – írja a Bloomberg. A lépés elsősorban a fapados légitársaságoknak jelent komoly csapást, mivel a versenyképességük jelentősen romlik tőle.

Egy benyújtott törvényjavaslat szerint a rövid- és hosszútávú légi járatok adója is emelkedik Németországban, ez a környezetvédelem mellett növeli a kormány bevételeit. Az már eddig is tudott volt, hogy a vonatjegyek ájája csökken 2020-tól, ezzel is a kevésbé szennyező közlekedési mód felé próbálják terelni az embereket.

A javaslat szerint a belföldi és európai járatok adója 7,5 euróról 10,43 euróra emelkedik, a közepes hatótávolságú járatoké 32,57 euró lesz a jelenlegi 23,43 euróval szemben, míg a hosszú repülőutak után 58,63 euró adot kell majd fizetni a mostani 42,18 euró helyett.

Ha megszavazzák a törvényt, akkor ez 500 millió euró extra bevételt jelent majd a német költségvetésnek.