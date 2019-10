Közellenség lett a városi terepjáró – Igazak a vádak?

Világszerte egyre népszerűbbek a városi terepjárók, nálunk például idén az új autók 37 százaléka már SUV volt, a trend pedig megállíthatatlannak tűnik. Nehéz elvitatni, hogy az SUV-k használata rengeteg előnnyel jár, könnyebb a be- és kiszállás, jobb a térérzet, magasabban ülve könnyebben átlátható a forgalom, azonban a nagyobb légellenállás és a magasabb súly miatt a fogyasztásuk és ezzel együtt a károsanyag-kibocsátásuk is magasabb, emiatt támadják a környezetvédők ezt az autótípust az utóbbi hónapokban egyre vehemensebben. Az ADAC most összehasonlított hasonló kategóriába tartozó hagyományos és SUV-modelleket, hogy megtudjuk, mennyi az annyi.

Az ADAC összegzése:

A hasonló hagyományos és az SUV-modell közül utóbbi gyakorlatilag mindig nehezebb, az ADAC által vizsgált modelleknél akár 20 százalékkal, vagy 250 kilogrammal is nehezebb lehet a városi terepjáró a vele párba állított modellel.

A nagyobb homlokfelület és a magasabb súly miatt az SUV fogyasztása magasabb, ha pedig még egy összkerékhajtás is kerül a terepjáróba, akkor akár harmadával is magasabb lehet az SUV fogyasztása, mint egy hagyományos modellé. A magasabb fogyasztás az elektromos autókra is igaz.

Az ütközési tesztek alapján SUV nem biztonságosabb, de nem is kevésbé biztonságos, mint a hagyományos modellek. A gyalogosbiztonság azonban a magasabban futó motorháztető miatt akár jobb is lehet a városi terepjáróknál.

Az SUV költségei (fix- és változó költségek, értékcsökkenés) magasabbak, mint a hagyományos modelleké, akár negyedével magasabb lehet a városi terepjáróké.

Kisautó és kompakt szegmensben az SUV-k gyakorlatilag az egyterűeket helyettesítik, praktikus tulajdonságaik, mint a könnyű be- és kiszállás, jó helykínálat, jó pakolhatóság vitathatatlanok, és bár többet fogyasztanak, benzinzabálónak nehéz nevezni őket.

Ha már SUV: érdemes meggondolni, hogy van-e szükség összkerékhajtásra, mert az esetek nagy részében a 4x4 nem szükséges, viszont súlyként mindig magával cipeli az autó, emiatt magasabb a fogyasztás is.

VW Polo vagy VW T-Cross

A két autó ugyanarra a platformra épül, az ADAC mindkettőt a konszern 1.0 literes háromhengeres benzinmotorjával tesztelte. A T-Cross 158 centis magasságával 13 centiméterrel magasabb, 95 kilóval nehezebb, fogyasztása az ADAC tesztje alapján 100 kilométerenként 6 liter, ami csak 0,6 literrel magasabb, mint a Polóé. 20 075 eurós árával 2875 euróval drágább a T-Cross, és a havi fenntartási költségei is magasabbak, 486 vs. 432 euró. Az ADAC által vizsgált 10 kategória alapján itt 5:5-ös döntetlen jött ki a két modellnél.

Mazda 2 vagy Mazda CX-3

A CX-3 a 2.0 literes, a 2-es pedig 1.5-ös benzinmotorral vett részt a tesztben. A CX-3 közel 200 kilóval nehezebb, és csupán 4 centiméterrel magasabb, fogyasztása 6,6 liter, szemben a Mazda 2 5,7 literével, az SUV jóval drágább is (24 280 vs. 17 290 euró) és az egy hónapra vetített költségek is jóval magasabbak (584 vs. 457 euró). Az ADAC-nál 5:3-ra a CX-3 nyert.

Ford Fiesta vagy Ford EcoSport

Mindkét autót az 1.5 literes, négyhengeres turbódízellel tesztelték, az EcoSport 165 centijével 17 centivel magasabb, mint a Fiesta, és 235 kilóval nehezebb is, fogyasztása 6 liter/100 kilométer, szemben a Fiesta 4,5-ös értékével. Az SUV jóval drágább is (28 340 euró vs. 21 600 euró) és a havi költségek is jóval magasabbak (585 vs. 463 euró). Az ADAC-nál a két modell közül a Fiesta nyert 6:4-re.

Hyundai Ioniq vagy Hyundai Kona (mindkettő elektromos)

Itt nem sikerült túlságosan közeli ellenfeleket találni, az Ioniq 120,a Kona 204 lóerős motorral, előbbi28, utóbbi 64 kWh-s akkumulátorral érkezett a tesztbe. A Kona 12 centivel magasabb és 255 kilóval nehezebb, fogyasztása az ADAC tesztje alapján 19,5 kWh/100 km, szemben az Ioniq 14,7-es értékével. A Kona jóval drágább (45 600 vs. 35 500 euró) és drágábban fenntartható (694 vs. 587 euró havonta) autó, mint az Ioniq. Az ADAC-nál 6:4-re az Ioniq nyert.

VW Polo vagy Seat Arona (mindkettő földgáz üzemű)

1.0 literes, háromhengeres, földgáz üzemű autókat teszteltek, az Arona 10 centivel magasabb, de csupán 20 kilóval nehezebb, mint a Polo, és az SUV nem is fogyaszt sokkal többet (4,2 vs. 3,9 kilogramm CNG/100 km), és árban sincs nagy különbség a két modell között (21 820 vs. 21 360 euró), és az Arona fenntartási költsége sem sokkal magasabb (452 vs. 413 euró havonta). Az ADAC-nál 6:3-ra a Polo nyert, csak az autó magasságába, az üléspozíció magasságában és a csomagtartó méretében nyert az Arona.

Seat Leon vagy Seat Ateca

1.5 TSI DSG-k versenye volt ez, ahol az Ateca 16 centivel magasabb, és 110 kilóval nehezebb autó, csomagtartója is jóval nagyobb (415l vs. 305l), ennek ellenére csupán 0,6 literrel (7,2l/6,6l) fogyasztott többet 100-on az ADAC tesztjén, mint a Leon. A tesztelt párosban az Ateca 15 százalékkal drágább, mint a Leon (30 795 euró/26 780 euró), havi költségben pedig fej-fej mellett (Ateca 668 euró, Leon 640 euró) volt a két modell. Szoros meccs volt, az ADAC-nál 5:4-re nyert a Leon.

Mercedes C-Klasse kombi vagy Mercedes GLC

Két 220d lépet pályára, a GLC a 2.1 literes 170 lóerős, a C pedig a 2.0 literes 194 lóerős motorral. A GLC 18 centivel magasabb és 260 kilóval nehezebb autó, fogyasztása a teszten 5,9 liter volt, szemben a C-Klasse 5,5 literével. A tesztelt GLC 46 148 euróba, a C pedig 43 994 euróba kerül, előbbi költségei havonta 919, utóbbié 890 eurót tesznek ki. Az ADAC-nál 6:5-re a C-Klasse nyert.

BMW 630d Gran Turismo vagy BMW X5

Elsőre nem egyértelmű, miért ezt a két BMW-t állították egymással szembe, de az ADAC szerint ez a 6-os alternatívája az X5-nek, annak ellenére, hogy az SUV 21 centivel magasabb és 17 centivel rövidebb, és akár 7 személyes kivitelben is elérhető. A tesztben mindkettő 30d volt, 3.0 literes, hathengeres motorral. Az X5 235 kilóval nehezebb, homlokfelülete 2,9 m2 a 6-os 2,54 m2-vel szemben, fogyasztása 7,9 liter volt 100-on szemben a 6-os 6,2 literével szemben. A két modell vételára (elől az X5, 69 200/69 470) és havi költsége (1219/1232 euró/hó) is nagyon közel esik egymáshoz. Az ADAC tesztjén 7:2-re a 6-os BMW nyert.

Audi A6 Avant vagy VW Touareg

A Touareghez nem találtak megfelelő ellenfelet a Volkswagennél, így esett a választás az A6 kombira, mindkettő a 3.0 literes 231 lóerős dízellel érkezett. A Touareg 25 centivel magasabb, 270 kilóval nehezebb, fogyasztása 8,5 liter, miközben az Audi csak 6,5 liter gázolajat fogyaszt 100-on. Az Audi egyébként valamivel drágább (60 500/57 975) és a havi költsége is magasabb (1125/1123 euró), de így is 6:4-re nyert az ADAC-nál.

Volvo V90 vagy Volvo XC90

Mindkét autó 2.0 literes turbódízellel jött, a V90-ben 190, az XC90-ben 235 lóerővel. Az SUV 30 (!) centivel magasabb és 254 kilóval nehezebb, az XC90-re 7,7-es, a V90-re 6,9 literes fogyasztás jött ki. Az SUV jóval drágább (68 750 euró vs. 55 400 euró) és a havi költsége is magasabb (1187 euró vs. 1000 euró), a meccs végén 5:5-ös döntetlen jött ki az ADAC-nál.

