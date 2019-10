A hazai energetikai piac meghatározó szereplőjévé válna az Opus

Az Opus hosszú távon a hazai energetikai piac meghatározó szereplőjévé kíván válni, ennek egyik lépése volt a Tiszántúli Áramhálózati Zrt. megvásárlásának bejelentése – mondta el Bally Attila, a cég energetikai szakértője a Világgazdaságnak adott interjújában.

A Titász Magyarország ötödét látja el árammal, tavalyi bevétele 47,8 milliárd forint volt, adózott eredménye pedig elérte az 5,4 milliárdot – mondta el az energetikai szakértő arra a kérdésre válaszolva, hogy miért éppen a Titászra esett az Opus választása.

A dinamikusan fejlődő kelet-magyarországi régióban az Opus már most is rendelkezik érdekeltséggel, nyáron az alapkezelőjén keresztül befolyást szerzett a térség gázelosztó vállalatában, a Tigázban. A cél a két vállalat közötti szinergiák kiaknázása, amitől a hatékonyság javulását várják. A Titász mellett szól még, hogy készülnek olyan beruházások a régióban, mint például a BMW, amely tovább növelheti az áramhálózati vállalat eredményességét.

Az Opus folyamatosan vizsgálja a piaci lehetőségeket annak érdekében, hogy a hazai energetikai piac egyik meghatározó szereplőjévé váljon, nem zárkózik el attól sem, hogy bővítse érdekeltségeit a teljes energetikai értékláncban.

Egyelőre csak az adásvételre vonatkozó megállapodást jelentették be pénteken, a tranzakció egyes feltételeit, például a vételárra vonatkozót csak a pénzügyi átvilágítást követően alakítják ki.

A Titász nagy kihívás, de nagy lehetőség is - mondta Bally Attila. Az Opus szeretne eleget tenni a 21. század elvárásainak is a lakossági ellátásában, gondolva az okosotthonokra, az elektromos járművek töltésére, vagy arra, hogy a napelemekkel az ügyfelek már termelőként is megjelenjenek a hálózatban. Például külföldön az ügyfelek saját energiaközösségeket is létrehoznak az áramtermelésen felül, például a geotermia hasznosítására, amivel az elosztóhálózathoz kapcsolódnak.

(Világgazdaság)

Címlapkép: Photofusion/Universal Images Group via Getty Images