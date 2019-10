Brutálisan csökkenti műanyagfelhasználását az Unilever

Az Unilever 2025-ig felére csökkenti a termékeikhez használt, nem újrahasznosított műanyag mennyiségét, és jelentősen csökkenti az általuk összesen előállított műanyag mennyiségét is – közölte a fogyasztási cikkeket gyártó óriásvállalat.

A Dove, a Lipton és más termékeket gyártó Unilever 2025-ig mintegy 100 ezer tonna műanyaggal csökkenti éves abszolút műanyagfelhasználását, illetve vállalták azt is, egyre több újrafelhasznált műanyagot fognak használni a termékeik csomagolásához. Az Unilever évente mintegy 700 ezer tonna műanyagot állít elő, és most azt ígérik, hogy több műanyag csomagolóanyag összegyűjtésében fognak segíteni, mint amennyit előállítanak.

"A legjobb innovációs kapacitásainkat kell bevetnünk a különböző új csomagolási formátumok kialakításához" – jegyezte meg Alan Jope, az Unilever CEO-ja a bejelentések kapcsán a CNBC-nek. Az új típusú csomagolások mellett csomagolatlan termékeket is előállítanak majd. Az Európai Unióban évente 25 millió tonna műanyag szemét keletkezik, melynek csak csupán 30 százalékát gyűjtik össze újrahasznosításra.

Az Unilever mellett az utóbbi időben több nagy cég is a műanyag használatának csökkentése mellett döntött, a Burger King például szeptemberben jelentette be, hogy a gyermekmenükhöz nem adnak többé műanyag játékokat, és a régi játékok összegyűjtését célzó kampányt is indítottak. A régi játékokat többek között az éttermek játszósarkaiban helyezik majd ki. A Burger King mindezek által évente 320 tonnányi egyszer használatos műanyaggal csökkenti kibocsátását, 2025-re pedig az étteremlánc vállalata, hogy 100 százalékban újrahasznosítható vagy komposztálható anyaggal csomagolják termékeiket.

(CNBC)

Címlapkép forrása: Getty Images North America